17 эмоциональных фотографий, от которых сжимается сердце

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Так уж вышло, что в повседневной жизни мы стараемся не давать волю эмоциям. Порой из-за этого наши сердца словно покрываются защитным панцирем черствости. Сегодняшняя подборка создана для того, чтобы подарить живительный заряд всему спектру ваших чувств. Например, вы сможете испытать радость за 77-летнего джентльмена, окончившего университет, или ощутить горечь утраты молодой девушки, чей парень не дожил 7 недель до ее выпускного, и она пошла на событие с его фотографией в руках. Вы узнаете истории, которые стоят за каждым снимком, и, поверьте, они не оставят вас равнодушными.

AdMe.ru собрал 17 фотографий, которые лишний раз напомнят нам, каково это — быть живым.

104-летний австралийский ученый в последний раз навещает внука, перед тем как улететь в швейцарскую клинику, чтобы добровольно завершить свою жизнь

«Моя мама только что окончила колледж для медсестер. Ей 44 года. Она позирует на фоне фотографии из своего выпускного альбома. Мама хотела бы сказать каждому: „Никогда не поздно стать лучше“»

«На фотографии моему сыну 1 месяц, а дедушке 97 лет. Это их первая встреча»

«Мне 65 лет, и я только что окончила колледж. Учиться никогда не поздно!»

«Уставшая пчела села на мою куртку, я покормила ее джемом из пончика, она поела и полная сил улетела»

«4 года назад моя жена пережила инсульт. Это первая картина, которую она нарисовала с тех пор. Я очень горжусь ею»

«Сегодня я получил корочку о высшем образовании. 15 лет я работал на полной ставке и учился одновременно. Я женился, у нас родились 2 дочки, еще сам построил дом. Правда, фото с выпускного немного не получилось»

«3 месяца назад мой парень бросил пить и в то же время начал выжигать по дереву, чтобы как-то занять себя. Это его новая работа»

«Моя дочка впервые увидела океан»

«Я поставил себе цель получить высшее образование до того, как мне исполнится 100 лет. Сделал это с запасом в 33 года!»

«Прошло 63 года, а моей бабушке все еще впору ее свадебное платье»

«Моего парня не стало за 7 недель до моего выпускного. Я люблю его, и нет больше в мире человека, с которым я бы захотела разделить это событие»

«Отправили бабушку в новое место, где заботятся о людях с деменцией. Там она подружилась с женщиной с таким же именем, как и у нее. Они держатся за руки все время, пока смотрят телевизор»

За этими фотографиями — целая жизнь и история любви отца к дочери

«Одна женщина увидела моего папу на заправке и спросила, может ли она нарисовать его портрет. Она сфотографировала его и попросила адрес. Недавно художница принесла нам вот эту картину»

Этот мужчина — участник Второй мировой войны. Недавно ему исполнилось 112 лет, на данный момент он самый пожилой мужчина в США

На протяжении нескольких лет 9-го мая этот дедушка выглядывал в окно и махал «Бессмертному полку». В руках у него всегда был портрет его мамы. В этом году он не вышел помахать. Мужчину звали Клочков Игорь Николаевич, он был военным инженером. Он ушел из жизни зимой 2017 года в возрасте 97 лет