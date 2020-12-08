17 фото, после просмотра которых ваш внутренний перфекционист будет аплодировать стоя
Едва ли найдется хотя бы один человек, у которого не возникает приятное чувство удовлетворения, когда книга по размеру идеально подходит к полке или коврик у двери ложится от угла до угла и оказывается ни сантиметром меньше.
Мы в AdMe.ru просто обожаем смотреть на подобные вещи и собираем на эту тему не первую статью. Как тут удержаться? Советуем и вам поудобнее устроиться и приготовиться приятно провести несколько минут.
Конспект курсанта Сасовского летного училища. 1991 год
«Преподаватель в шоке от моего рисунка. Да и я тоже»
«Я сделал идеальные панкейки»
«Мне нравится, как упакованы детали для телевизора»
То чувство, когда дочка разбила кружку, но... симметрично
«Носки моей девушки точь-в-точь как коврик в ванной»
Подарочная коробка с желейными мишками
«Мои ногти отлично подходят к Nintendo-консоли»
«Я в восторге от того, как уложены эти провода»
Старый пылесос, с потрясающей точностью вписывающийся в угол
«Я сегодня безупречно завязала галстук»
«Нарезаю чизкейки на работе. Но, когда я увидела это фото, я усомнилась в своих способностях»
Идеальное расположение полок в библиотеке
Яйцо на ломтике хлеба
«Ножи в моем ящике»
Тень от этого дивана образовала идеальную шкалу серого цвета
Этот цветок просто прекрасен
А у вас дома есть вещи, которые радуют вашего внутреннего перфекциониста?
Фото на превью badAinsley / twitter