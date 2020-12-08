17 фото, после просмотра которых ваш внутренний перфекционист будет аплодировать стоя

Едва ли найдется хотя бы один человек, у которого не возникает приятное чувство удовлетворения, когда книга по размеру идеально подходит к полке или коврик у двери ложится от угла до угла и оказывается ни сантиметром меньше.

Мы в AdMe.ru просто обожаем смотреть на подобные вещи и собираем на эту тему не первую статью. Как тут удержаться? Советуем и вам поудобнее устроиться и приготовиться приятно провести несколько минут.

Конспект курсанта Сасовского летного училища. 1991 год

«Преподаватель в шоке от моего рисунка. Да и я тоже»

«Я сделал идеальные панкейки»

«Мне нравится, как упакованы детали для телевизора»

То чувство, когда дочка разбила кружку, но... симметрично

«Носки моей девушки точь-в-точь как коврик в ванной»

Подарочная коробка с желейными мишками

«Мои ногти отлично подходят к Nintendo-консоли»

«Я в восторге от того, как уложены эти провода»

Старый пылесос, с потрясающей точностью вписывающийся в угол

«Я сегодня безупречно завязала галстук»

«Нарезаю чизкейки на работе. Но, когда я увидела это фото, я усомнилась в своих способностях»

Идеальное расположение полок в библиотеке

Яйцо на ломтике хлеба

«Ножи в моем ящике»

Тень от этого дивана образовала идеальную шкалу серого цвета

Этот цветок просто прекрасен