17 драматичных фото, которые бьют по сердечку как первая неудачная любовь

Бывают такие фотографии, что посмотришь и сразу проникаешься чувствами всех действующих лиц. Даже когда ситуация вовсе и не трагичная, выглядеть все может так, что хоть фильм снимай с расчетом на «Оскар».

Героями этой подборки являются не только люди, но мы в AdMe.ru без слов поняли, что они чувствуют. Наверняка это получится и у вас.

«Фото из коробки, когда ее только что „усыновили“. Ей было жутко страшно, но сейчас уже лучше»

«У нас настолько грязный воздух, что облака отбрасывают тень»

«Картина перед моим домом. Автомобиль был безупречным. Был»

«Рассказ в трех актах. Похоже, тапки на вкус совсем не похожи на ее любимый утиный паштет»

«Я думал, у меня плохой день, пока не проехал мимо этого»

«Собака украла кошачью кровать. Рассказ в двух частях»

«В нашем магазине на 20 минут отключили электричество. Температура стала на 3 °С выше, чем положено для хранения, и нам пришлось все это выбросить»

«Нет ничего лучше, чем вернуться после тяжелого рабочего дня и обнаружить в комнате новый декор»

Две бригады строителей одновременно делали велодорожку с разных концов. Вот что у них получилось

Пес осознал, что ему нужно поменьше угощений и побольше физических упражнений

Так выглядит настоящая кошачья ревность

«Разбил бокал над только что приготовленными закусками»

«Хотели сделать классную фотку с псом. У мокрого мальчика были свои планы»

«Огромное дерево вчера подарило нам живые огни неба, прекрасный вид на звезды и лесной антураж, которого так не хватало в нашей гостиной. Никто не пострадал, только собаки постель намочили»

«Сломала лодыжку и запястье в день своей свадьбы»

Произошло преступление

Вряд ли это Pixar снимает «Рататуй-2», поэтому пожелаем удачи зверю