17 фотографий, которые докажут, что вы видели еще не все

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Время от времени стоит заглянуть за границы привычной жизненной колеи и увидеть что-нибудь необычное, чтобы понять, что жизнь все еще смелее самых странных фантазий и многограннее представлений о ней. Посмотрите только на эти невиданные штуки — сложно поверить, но все они существуют.

AdMe.ru днем и ночью бороздит просторы сети, чтобы потом показать вам самые крутые находки. Вот вам новая подборка штуковин, которые удивят даже тех, кто многое повидал.

1. Лошади в самолете

2. Рыбка, попавшая внутрь медузы, не может освободиться, но может направлять движение хвостом

3. Шахматы на троих

4. Так делают рентген маленьким детям

5. Очки на —30

6. Засушенный скат

7. Аморфофаллус титанический — самый большой и самый отвратительно пахнущий цветок в мире. Вырастает до 3 метров и цветет всего 2 дня

8. Так выглядит карьер, где добывают мрамор

9. Роза в розе: в бутоне выросли еще 2 маленьких бутончика

10. А вам слабо?

11. Дерево, проросшее в камне

12. «В букете сирени мне попался девятилистник»

13. Тренировка в Шаолине

14. Поверхность клубники при многократном увеличении

15. Необычный палтус

16. Змейка, которая выглядит как украшение

17. Такие нынче времена

Бонус: никто не может догадаться, что это такое

Читательница Reddit рассказала, что в 5 утра проснулась от грохота, как будто что-то ударилось о крышу. А затем на заднем дворе нашла шар из перьев. Как вы думаете, что это? За дискуссией можно следить здесь.

А что в последнее время поразило вас? Присылайте нам удивительные фотки, и мы запилим новую крутую статью!