17 фотографий, которые больше похожи на творения художников Ренессанса, чем на современные снимки

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Чтобы сделать удачный кадр, как правило, мало просто достать из кармана телефон или фотоаппарат. Недаром талантливые фотографы учатся мастерству фотографии годами. Но героям сегодняшней подборки повезло: их любительские фото напоминают произведения искусства, которые не стыдно выставить в картинной галерее.

Мы в AdMe.ru не устаем искать в сети цепляющие кадры, сделанные в идеальный момент, и сегодня собрали еще одну подборку.

Молящаяся женщина во время индуистского праздника

Вот так удачно упавший луч света превращает простое фото в картину

«Как-то утром папа запечатлел наш яблоневый сад»

Работа на палубе может выглядеть красиво

Путешественники на Шри-Ланке

Леди в цветах. Из-за зернистости изображение выглядит точь-в-точь как картина

«Дядя моей девушки сфотографировал этого монаха в монастыре XIII века»

«Друг сфоткал меня, пока я дремал»

«Это фото друг сделал на ферме»

Почти «Сотворение Адама»

Уставшая студентка или героиня полотна эпохи Возрождения?

«Наткнулся на этого красавчика и сделал фото, пока он ловил подлетевшую муху»

Сварщик из Гонконга

Это фото апельсинов сделано сквозь стекло в теплице

Реставратор за работой в музее Египта

Павлин в руинах

Столик на одного