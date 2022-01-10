17 примеров детской логики, которая любого взрослого поставит в тупик

Все мы помним, что дети — это цветы жизни, которые порой радуют нас своей непредсказуемостью. Если бы родители знали, о чем думают их чада, то воспитание проходило бы проще, хоть и не так эмоционально. Бывают моменты, когда ребенок так учудит, что не сразу понятно, радоваться или плакать, ведь логика его действий вводит в ступор.

Мы в AdMe.ru просто не можем оставить без внимания уморительные поступки юных непосед, с которыми пришлось столкнуться пользователям сети.

«Разрешите представить вам своего сына. Однажды я смирюсь с непосредственностью и перестану на это злиться»

«Моя дочь решила зарядить свою бутылку с водой»

«Ребенок просто хотел убедиться, что кусачки острые»

«Дочь всегда надевает обувь на меховой подкладке, чтобы играть в листьях»

«Вот что обнаружила моя тетя, когда хотела добавить лед в напиток»

«Брат сказал нам, что не ел тосты в своей кровати»

«Дочка попросила меня поиграть с ней в прятки. Я согласился несмотря на то, что ее тактика скрытия на высоком уровне. Да, это кошачья кровать»

«Нашла в холодильнике 2 ведра с камнями. Спросила об этом своего 4-летнего племянника. Он сказал, что камням нужно затвердеть»

«Вот так мой ребенок ходит в туалет»

«Племянница нарисовала этого „тролля“, а потом сама же так сильно его испугалась, что попросила выбросить картинку»

«Мой брат любит смотреть YouTube именно так»

«Играем в прятки с племянницей»

«Дети зачем-то решили смыть краску со стены, вместо того чтобы спать прошлой ночью»

«Мой 14-летний ученик обрезал свои наушники, чтобы „сделать из них беспроводные“»

«Сын очень сильно хотел пиццу»

«Мой брат не смог найти туалетную бумагу, поэтому взял бумажные полотенца и разрезал рулон пополам»

«Сын устроил своему медведю вот такой релакс, мы с мужем этому медведю уже обзавидовались»

А с какими примерами детской логики довелось столкнуться вам? Возможно, найдется занимательное фото из личного архива.

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.