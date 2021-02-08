17 мужчин, которые решились отрастить бороду и получили +100 очков к брутальности

Когда женщина хочет кардинально преобразиться, она делает новую стрижку, меняет цвет волос или гардероб. Или хотя бы форму ногтей. Когда перемен жаждет мужчина, он решает отращивать бороду, и эта, казалось бы, небольшая деталь способна изменить внешность до неузнаваемости. Да так, что возвращаться к гладко выбритым щекам новоиспеченный бородач уже и не захочет.

Мы в AdMe.ru решили собрать фото мужчин, которым невероятно идет борода. А в бонусе — небольшая история о том, как вместе с бородой в жизнь пришли и перемены к лучшему.

«Я служил в армии 6 лет, но теперь это в прошлом и я могу отрастить бороду. Вот мой прогресс за 2 месяца»

«Как-то я увидел парня с шикарной бородой, попросил контакты его барбера и теперь хожу к нему каждые 3 недели. Отдал себя в руки профессионала, так сказать»

«Прошло 2 года с тех пор, как я перестал гладко бриться. Но иногда скучаю по чисто выбритому лицу»

«От BMX-райдера до викинга»

«Раньше на улице меня принимали за несимпатичную даму. Сейчас я намного счастливее»

«18 vs. 21. И я наконец-то дорос до своего носа»

«Весь секрет — в терпении»

«Год спустя!»

«Еще в сентябре я был похож на монаха»

«Дочка увидела фото слева и инстинктивно сказала: „Фу!“ Согласен с ней: чем больше волос, тем лучше! Слева мне 25, справа — 35»

«И это за 4 месяца!»

«Я провел большую часть своей жизни с людьми, которые говорили: „У тебя слишком длинные волосы, подстригись“ или „Ты бы выглядел лучше, если бы побрился“. Но наконец я понял, что я намного счастливее, когда выгляжу вот так»

«Никогда не придерживаюсь одного и того же стиля»

Выглядит так, будто это два разных парня

«Я обычно не делаю комплименты парням, но твоя борода и прическа чертовски круты, чувак»

«Моя девушка постоянно просит, чтобы я побрился. Стоит ли ее слушать?» — «Оставь бороду! Лучше найди девушку, которая полюбит ее»

Бонус: иногда с бородой появляется не только новый стиль, но и новая жизнь

«4 года трезвости после жизни, полной арестов и больниц. Сейчас я помолвлен, помогаю бездомным и безумно благодарен за мою прекрасную жизнь».