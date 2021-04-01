17 фото, за которыми стоит достойная экранизации история

В жизни хватает историй, которые можно положить в основу фильма, и не всегда это лихо закрученный сюжет или мощная драма. Иногда это всего лишь пара предложений подписи к фото, в которых столько же силы и интриги, сколько в многочасовом сериале. И самое ценное здесь то, что рассказали эти истории и показали важные для них кадры обычные люди из сети.

Мы в AdMe.ru считаем, что за такими рассказами и снимками скрываются очень яркие эмоции. И неудивительно, что в сети их заметили и наградили сотнями лайков.

Этот котик очень хочет, чтобы его забрали из приюта в новый дом

«Когда мне было 18, нам с мамой пришлось срочно переезжать и мы потеряли все вещи, включая наши фотографии»

«Спустя 15 с лишним лет родственник прислал мне стопку старых фото. И я чувствую, что мне вернули утерянную частичку жизни».

«Мой отец только что нашел в саду плюшевого мишку, которого я потерял 17 лет назад... Мои чувства просто не передать словами»

«Вот моя любимая фотография моей бабушки. Ей явно было нелегко с миксером»

«Подобрал этого малыша за городом. Он был так напуган, но теперь, кажется, ему вполне комфортно»

«Сегодня у моих глаз праздник. До этого я не могла себе позволить улучшить зрение. И вот только что получила свои первые очки. Я наконец вижу!»

«На прошлой неделе вернулся в колледж. Спустя 13 лет я начинаю все с нуля»

«Я работаю волонтером в приюте для кошек. Этого котенка подбросила женщина, сказав, что ее соседи невзлюбили его, так как им не нравятся черные кошки»

«После лечения лапки я забрала его себе, чтобы он смог жить в комфорте и безопасности».

«Моя вторая половинка сделала для меня эту стену для книг. Каждый день в течение нескольких месяцев я сидел за этим столом и писал книгу. Сегодня я ее закончил»

«Я годами почти не чистил зубы из-за депрессии. И вот я закончил целый тюбик зубной пасты!»

«Больше десяти лет я мечтал построить свой дом. И эта мечта наконец-то стала реальностью»

«Этот малыш пробыл в приюте 7 месяцев. Я беспокоилась о том, как моя собака Элли отнесется к этому. И вот их первая ночь вместе!»

«Сделать дочери прическу, которая заставляет ее чувствовать себя королевой, — всегда особая победа для меня как для папы»

«6 месяцев назад бросил работу программиста, потому что ненавидел сидеть за столом весь день. Это мой первый серьезный проект в новой роли»

«Для кого-то это может показаться мелочью, но я купил свой первый диван для первого жилья и очень им доволен»

«Я и двое моих коллег поняли, что на нас одинаковые куртки. Мы застегнули их между собой, чтобы вышла одна куртка на троих»

«Иду на трамвайную остановку. А на душе смутно как-то. И тут я замечаю, что меня подзывает какой-то дедушка. „Смотрите, — радостно говорит он. — Крокусы расцвели!“»

«И действительно, в пожухлой грязной траве рядом с остановкой, на давно заброшенной клумбе были они. Дедушка радостно показывал на них рукой, смотри, мол, смотри скорее, какое чудо. „Спасибо, — сказала ему я. — Спасибо, что показали“. Дорогу переходили все новые и новые люди, и он подходил к каждому и каждого отводил полюбоваться. Он, видимо, выполнил свою главную работу этого первого в году теплого дня — поделился чудом, которое заметил, со всеми, с кем сумел».