17 доказательств того, что пляж — это особый мир, полный неожиданностей и контрастов
Современный тренд «если это не сфотографировано — значит, этого не было» становится особенно актуальным в период отпусков. Отдыхающие так стараются запечатлеть побольше ярких мгновений, что порой в кадр неожиданно попадает такое, о чем действительно потом невозможно забыть.
AdMe.ru собрал забавные пляжные фото и предлагает вспомнить, какими моментами запомнились прошлые отпускные сезоны, чтобы точно быть готовыми к предстоящему.
1. Такой купальный костюм не способно затмить даже самое откровенное бикини
2. Говорят, некоторые книги оставляют неизгладимое впечатление
3. Хорошая компания — залог отличного отпуска
4. Чем не законодатель пляжных трендов?
5. Так выглядит одиночество: когда некому намазать спинку кремом
6. Обязательное фото из отпуска: вейп в лучах уходящего солнца
7. Когда даже по фото чувствуется, насколько солнечным был день
8. «Милый старичок на пляже обратился к нам с женой: „Хотите я сфотографирую двух влюбленных голубков?“ — и заснял сам себя»
9. Альтернатива солнцезащитному крему для лица
10. Зато в пасмурную погоду загорать безопасно
11. Примерно так выглядят пляжные снимки бардов
12. Защита от солнца 80-го уровня
13. Когда поход на пляж становится игрой в русскую рулетку
«Сегодня здесь была замечена акула. Вход в воду — на свой страх и риск».
14. Пойожимся?
15. Когда ты немножко социофоб, но очень любишь поваляться на пляже
16. Фламинго учатся нырять
17. «Отведи ребенка на пляж, — говорили они. — Он будет в восторге»
А какие забавные сюжеты для пляжных снимков встречались вам?
Фото на превью nodomesticdiva / instagram, unknown / reddit