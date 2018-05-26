17 доказательств того, что пляж — это особый мир, полный неожиданностей и контрастов

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Современный тренд «если это не сфотографировано — значит, этого не было» становится особенно актуальным в период отпусков. Отдыхающие так стараются запечатлеть побольше ярких мгновений, что порой в кадр неожиданно попадает такое, о чем действительно потом невозможно забыть.

AdMe.ru собрал забавные пляжные фото и предлагает вспомнить, какими моментами запомнились прошлые отпускные сезоны, чтобы точно быть готовыми к предстоящему.

1. Такой купальный костюм не способно затмить даже самое откровенное бикини

2. Говорят, некоторые книги оставляют неизгладимое впечатление

3. Хорошая компания — залог отличного отпуска

4. Чем не законодатель пляжных трендов?

5. Так выглядит одиночество: когда некому намазать спинку кремом

6. Обязательное фото из отпуска: вейп в лучах уходящего солнца

7. Когда даже по фото чувствуется, насколько солнечным был день

8. «Милый старичок на пляже обратился к нам с женой: „Хотите я сфотографирую двух влюбленных голубков?“ — и заснял сам себя»

9. Альтернатива солнцезащитному крему для лица

10. Зато в пасмурную погоду загорать безопасно

11. Примерно так выглядят пляжные снимки бардов

12. Защита от солнца 80-го уровня

13. Когда поход на пляж становится игрой в русскую рулетку

«Сегодня здесь была замечена акула. Вход в воду — на свой страх и риск».

14. Пойожимся?

15. Когда ты немножко социофоб, но очень любишь поваляться на пляже

16. Фламинго учатся нырять

17. «Отведи ребенка на пляж, — говорили они. — Он будет в восторге»