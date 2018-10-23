17 фото, в которых нет ничего примечательного, если не считать задний план
Когда мы смотрим на какое-нибудь фото, наш глаз машинально цепляется за то, что находится на переднем плане. Но порой вся соль кадра заключается не в том объекте, на котором была сфокусирована камера, а в том, что происходит на фоне. Именно таким снимкам чаще других удается в момент покорить интернет.
AdMe.ru нашел в сети 17 фотографий, на которых основное действие разворачивается на заднем плане.
1. Респект тем парням, которые подобрали идеальный момент для прыжка
2. «Собака моего дяди поймала птицу и не смогла скрыть это от другой собаки»
3. Лицо пилота, когда один из пассажиров решил подпрыгнуть и вскинуть руки вверх под вращающимися лопастями вертолета
4. Девушки девушками, а упускать случая погладить котика нельзя
5. Почти что волк в овечьей шкуре: наши дни
6. Самый ярый фанат самого себя
7. Когда зеркало не стройнит и не полнит, а делает что-то третье
8. «Наша первая поездка в Disney World закончилась фотобомбингом»
9. «Тяжело сделать хорошую фотографию, когда поблизости твой лучший друг»
10. «Пара позади нас с папой решила „украсть“ этот кадр»
11. А часто ли в ваш свадебный кадр влезает альпака?
12. «Лучшая спонтанная фотография, которую мне когда-либо доводилось делать»
13. Когда кто-то дает слишком серьезное интервью
14. Кто из нас не оказывался на месте этого Пятачка на чужом празднике жизни?
15. Третий устал быть лишним
16. Она и не подозревает...
17. «У нас была свадьба на прошлой неделе, и мой приятель испортил самую крутую фотографию того вечера»
А есть ли у вас в архиве кадр, в который вероломно вторгся какой-нибудь незнакомец и сделал его только лучше?
Фото на превью 9GAG / Twitter