17 фото, в которых нет ничего примечательного, если не считать задний план

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Когда мы смотрим на какое-нибудь фото, наш глаз машинально цепляется за то, что находится на переднем плане. Но порой вся соль кадра заключается не в том объекте, на котором была сфокусирована камера, а в том, что происходит на фоне. Именно таким снимкам чаще других удается в момент покорить интернет.

AdMe.ru нашел в сети 17 фотографий, на которых основное действие разворачивается на заднем плане.

1. Респект тем парням, которые подобрали идеальный момент для прыжка

2. «Собака моего дяди поймала птицу и не смогла скрыть это от другой собаки»

3. Лицо пилота, когда один из пассажиров решил подпрыгнуть и вскинуть руки вверх под вращающимися лопастями вертолета

4. Девушки девушками, а упускать случая погладить котика нельзя

5. Почти что волк в овечьей шкуре: наши дни

6. Самый ярый фанат самого себя

7. Когда зеркало не стройнит и не полнит, а делает что-то третье

8. «Наша первая поездка в Disney World закончилась фотобомбингом»

9. «Тяжело сделать хорошую фотографию, когда поблизости твой лучший друг»

10. «Пара позади нас с папой решила „украсть“ этот кадр»

11. А часто ли в ваш свадебный кадр влезает альпака?

12. «Лучшая спонтанная фотография, которую мне когда-либо доводилось делать»

13. Когда кто-то дает слишком серьезное интервью

14. Кто из нас не оказывался на месте этого Пятачка на чужом празднике жизни?

15. Третий устал быть лишним

16. Она и не подозревает...

17. «У нас была свадьба на прошлой неделе, и мой приятель испортил самую крутую фотографию того вечера»

А есть ли у вас в архиве кадр, в который вероломно вторгся какой-нибудь незнакомец и сделал его только лучше?