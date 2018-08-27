17 фото, в которых столько драмы, что после их просмотра хочется ведерко мороженого

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Порой мы, сами того не желая, становимся свидетелями таких сцен, с которыми по накалу страстей мало какой бразильский сериал может сравниться. И меньшее, что мы можем сделать в этот момент, — это достать камеру и запечатлеть происходящее. Иначе ведь никто на слово не поверит.

AdMe.ru нашел 17 фото, авторы которых до сих пор не могут выкинуть увиденное из головы.

1. Свадьба удалась на славу

2. Когда в прямом смысле влип в неприятности

3. Тем временем где-то далеко в Сибири

4. «Жена решила принять ванну, а наши питомцы, которые ненавидят это дело, по очереди решили проверить, в порядке ли она»

5. Разве это не самая милая вещь, которую вам доводилось встречать?

6. Вероятность осадков в этот день составляла 20 %

7. Миниатюра «Побег от ветеринара»

8. Представьте, что друзья сказали, что вам отведена роль шарика

9. «Знакомьтесь, это мой дедуля. И ему не смешно»

10. Кот недоволен тем, что его укрытие было обнаружено

11. Он начал читать эту книгу и, похоже, сильно вдохновился ею

Название книги: «Тонкое искусство не париться по пустякам».

12. «Сандра, открой это чертово окно, у меня тут ЧС»

13. «Купала дочку и испытала кинематографический флешбэк»

14. В горе и в радости, в богатстве и в бедности. Пока смерть не разлучит нас

15. А вы говорите, что герои перевелись

«Мужчина спас от пожара детей и жареные ребрышки».

16. «Слева направо: я, моя сестра и мой лучший друг во время совместной поездки»

17. Двухлетняя девочка нарисовала подушку и прилегла отдохнуть

Какой чудаковатой сцены вы стали свидетелем в последнее время?