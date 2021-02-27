17 человек, из которых ремонт выжал все соки, но это того стоило
Когда сердце просит перемен, каждый находит свой выход из ситуации: кто-то идет к парикмахеру, кто-то делает перестановку в комнате, кто-то меняет работу или заводит питомца. А есть люди, у которых, похоже, много терпения и неиссякаемый источник энергии и вдохновения. Они-то и затевают ремонт, который делают своими руками, и их титанический труд не только оканчивается крутым результатом, но и приносит кучу позитивных эмоций.
Мы в AdMe.ru уверены, что у любого из нас, при наличии желания и стойкости, может получиться такой же шедевр дизайна, как и у героев нашей подборки.
«Я преобразил мою крохотную обитель, и все говорят, что она похожа комнату Гарри Поттера»
«На дизайнера не претендую. Делался ремонт 4 женскими руками. В общем уложились в 4 дня»
«Мой ремонт в подвале. Я сам выполнял все работы, материалы обошлись в $ 3 500. Процесс длился около года, но работал я только по выходным»
«Я недавно бросил работу и начал с отцом ремонтировать полы»
«Я поменял стиль моей ванной с ретро на современный. Ванная теперь выглядит чище и даже пахнет лучше, чем прежде»
«Мой редизайн кухни для мамы. Я проделал всю работу сам, кроме изготовления новой столешницы»
«Освежили нашу ванную комнату. Мы довольны тем, как все получилось, учитывая, что планировали-то другое»
«Моя новая игровая комната. Она была просто комнатой отвратительного коричневого цвета, а стала раем для любителя игр»
«Я переделал эту комнатку в ванную эдвардианского стиля»
«Результат моей тяжелой работы. Между прочим, сначала тут сильно пахло котами, но после тщательной уборки и нанесения специальной краски для устранения запаха все стало супер»
«Мы въехали в новый дом, и в этой части двора раньше был пруд для рыбок. Он, кстати, отвратительно пах и вообще был для нас как бельмо на глазу. Так что мы решили преобразить этот участок»
«Наконец-то я завершила этот ремонт»
«Закончил ремонт веранды. В одиночку. Хвастаюсь? Есть маленько. Поделиться просто не с кем»
«А вот мой уютный уголок: до и после ремонта»
«Я переделал гараж в гостиную»
«Наконец-то закончил оформление моего уголка»
«Моя первая собственная жилплощадь. Мы с супругой получили ипотеку, и вот итог ремонтной эпопеи длиной в 1,5 года»
А вы уже сталкивались с прелестями ремонта своими руками? Вам удалось сделать все именно так, как и задумывалось изначально?
Фото на превью Schivers / reddit
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