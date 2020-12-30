17 фото, на которых запечатлены самые обычные вещи. Но такими мы их еще не видели

Даже знакомые вещи, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в быту, могут предстать перед нами с совершенно нетипичной стороны. Что уж говорить о вещах не совсем тривиальных, о которых раньше приходилось только слышать, — на них взглянуть вдвойне интересно. Наверняка не каждому доводилось видеть миллион долларов наличными или все купюры мира на одном диване. А вот герои нашей подборки могут этим похвастаться.

Мы в AdMe.ru обожаем смотреть на привычные вещи с неожиданной стороны и открывать в них новые грани. 18 предметов в нашей подборке так или иначе знакомы каждому, но точно не в таком виде. А в бонусе вас ждет разоблачение призрака, достойное ведущих уфологов мира.

«Это фотография моей бабушки с $ 1 млн. Она работала в федеральной сберегательной кассе. Изображение теперь принадлежит Getty Images»

Так выглядит Библия, напечатанная шрифтом Брайля

«Наши обручальные кольца имеют лазерную гравировку с отпечатками пальцев друг друга»

«У моего друга красная туалетная бумага»

«У меня есть банкноты из всех стран мира»

Пчелы создают защитную волну, чтобы отразить нападение осы

«Этот малыш попался мне внутри большого мандарина»

«Мои джинсы отпечатались на пыльном картоне, на котором я сидел»

Вот так выглядят детеныши фламинго

При замерзании на мыльном пузыре образуются кристаллы льда

«На этой виниловой пирамиде хранятся фрукты в супермаркете»

Статуя пожарного полностью выполнена из Lego

Алмазный наконечник, который используют стоматологи

«Эта прозрачная бабочка села на меня, когда я путешествовал по Амазонке в Эквадоре»

«Вот так выглядит кончик карандаша, заточенного электрической точилкой»

Посудомоечная машина проецирует таймер на пол

«$ 100 новыми купюрами в $ 1 рядом со стопкой таких же купюр, только бывших в обращении»

Бонус: «Вот так выглядит нападение призрака»