17 фото, на которых время бежит так наглядно, будто на циферблате часов

Мы всегда можем слегка прикоснуться к прошлому благодаря фотографиям, перебиранию старых вещей, трогательным историям прошлых лет. Но иногда разница между «тогда» и «сейчас» настолько впечатляющая, что хочется рассказать об этом всему миру, ведь в этом всем скрыты исполненные мечты, настоящая дружба и любовь, ностальгия по детству и многое другое.

Нас в AdMe.ru растрогало и удивило каждое сравнение от пользователей, которые знают, как эффектно пополнить и разворошить копилку воспоминаний.

От девочки из деревни, которая не знала, что такое компьютер, до программиста

А вот и «цыпленок» через 100 дней

Лучший друг спустя время

«Мы женаты 17 лет, а вместе уже 34!»

«Мой мишка справа после 22 лет его обожания по сравнению с точно такой же новой игрушкой слева»

«Я и мой двоюродный брат в 2005-м и 2020-м. Знаете, держать его так стало гораздо труднее!»

«Брат моего отчима на свадьбе vs. Он с женой 50 лет спустя»

2 года спустя

«Просто хотел поделиться с вами фото моей Пелли. Она помогла мне пройти через очень сложный год, без нее я бы не справился»

Слева новый мяч, а справа точно такой же, но после года игр на улице

«Мой дедушка и его друг, который родился через 2 часа после него и жил через дорогу»

Спустя годы поглаживаний носика

«Моя бабушка в Париже 46 лет назад и сейчас»

Есть вещи, которые не меняются, и это хорошо

«Каждый год на годовщину мы фотографируемся вот так. Прошло уже 8 лет со дня свадьбы»

«Сегодня я купил себе такие же кроссовки Adidas, как и те, которые я проносил 2 года»

«Прошел год с тех пор, как я увидела этого малыша, идущего по улице, и забрала его к себе»