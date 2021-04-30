17 фото, на которых столько драмы, что даже поклонники рабыни Изауры прольют скупую слезу

Драматичные истории, достойные шедевров мировой литературы, приключаются с нами на каждом шагу. Ведь лучшим сценаристом чаще всего становится сама жизнь. Именно она создает сюжеты, в которых есть все: и небанальная завязка, и захватывающая кульминация, и развязка, способная огорошить даже самого завзятого циника.

Мы в AdMe.ru уверены, что герои нашей подборки уже пожинают лавры Шекспира: настолько эффектными фотоисториями они поделились с интернетом. А в бонусе вас ждет парочка твитов, авторам которых удалось выразить целую трагедию всего в нескольких словах.

«Как ему удалось так задолбать человека, что он взял, вырвал его из горшка и выбросил в окно?»

«Одно дело — оставлять вещи не на своих местах. Но оставить в отделе одежды это?..»

«Комментарии, думаю, излишни»

«Один и тот же телефон в кармане джинсов жены и штанов полуторагодовалого сына»

«Твое лицо, когда дождь идет весь день»

«Лень моей сестры вышла на новый уровень»

«Совет: при перевозке краски убедитесь, что она надежно закреплена. Особенно если вы едете на Maserati за $ 90 тыс.»

«Моя девушка так гордилась собой после того, как сама установила эту дверь. Но у меня для нее плохие новости: она сделала все вверх ногами»

«Впусти меня, впусти»

«Только что закончил сортировать карточки. А потом упал»

«У меня отвалилась педаль газа»

«Телевизору не было еще и месяца, когда этот парень решил на него залезть»

«На ведре просто сделали отметки — на деле все отправляется в один мешок»

«Переработка», «Мусор».

«Случайно капнула ацетоном на любимую куклу дочери, и у нее стерлось лицо. Думала, что смогу это исправить»

«Пазлы явно не для нас»

«Мы пытались, но у нас не получилось. К тому же собака съела как минимум 3 кусочка».

«Думаю, сегодня вечером я закажу доставку еды»

«Человек, который летел впереди меня, откинулся на кресле и сломал мой новый ноутбук за $ 2 тыс.»

Бонус № 1: это довольно жестоко

Бонус № 2: а еще это может быть ноутбук