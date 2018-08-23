17 фото, на которых проблема решена просто и гениально (Наушники на молнии — просто мечта)

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Некоторые люди наделены способностью решить проблему, с которой мучились тысячи других. А нам остается только диву даваться: как же мы сами не догадались-то? Посмотрите только на этот удобный кармашек на простыне, куда перед сном можно положить смартфон или очки, незапутывающиеся наушники и двусторонний USB-кабель и убедитесь сами.

AdMe.ru сделал подборку фото, которые доказывают, что все гениальное просто.

«У моей новой простыни есть удобный кармашек»

У меня только один вопрос: где купить такие наушники?

«Так моя школа борется с тем, чтобы ученики не бросали мусор где попало»

«В моем отеле есть черное полотенце для удаления макияжа, чтобы не портить белые»

Этот USB-кабель работает независимо от того, какой стороной его воткнуть

У этого столика в поезде (это действительно поезд) есть выемка, в которую можно вставить планшет

В туалете в одном из баров Миннеаполиса есть защита от брызг и маленькая полочка, чтобы поставить стакан с напитком

Перед магазином установили будки для собак, где они могут дожидаться своих хозяев

Стаканчик с бумажной ручкой, чтобы не обжечься напитком

У стола для пикника есть сиденья для детей разного возраста

«Мой сосед не стал рубить ветки, а выстриг прямо в листве проход, чтобы можно было пройти по тротуару»

«У моего галстука есть миниатюрная инструкция по его завязыванию»

На заправке в туалете есть выключатель, который нужно включить, если там нужна уборка

«Сигнал „Туалет нуждается в уборке“. Если здесь нужна уборка, пожалуйста, поднимите выключатель вверх».

«В нашей библиотеке есть торговый автомат с канцелярскими принадлежностями»

Банка с газировкой открывается так, чтобы удобно было пить с любой стороны

Мясные снеки продаются вместе с зубочисткой

В автомобильном держателе есть вставки, которые можно отрегулировать под размер стакана или вообще убрать

А какие крутые и креативные решения проблем встречались вам?