17 фото, на которых проблема решена просто и гениально (Наушники на молнии — просто мечта)
Некоторые люди наделены способностью решить проблему, с которой мучились тысячи других. А нам остается только диву даваться: как же мы сами не догадались-то? Посмотрите только на этот удобный кармашек на простыне, куда перед сном можно положить смартфон или очки, незапутывающиеся наушники и двусторонний USB-кабель и убедитесь сами.
AdMe.ru сделал подборку фото, которые доказывают, что все гениальное просто.
«У моей новой простыни есть удобный кармашек»
У меня только один вопрос: где купить такие наушники?
«Так моя школа борется с тем, чтобы ученики не бросали мусор где попало»
«В моем отеле есть черное полотенце для удаления макияжа, чтобы не портить белые»
Этот USB-кабель работает независимо от того, какой стороной его воткнуть
У этого столика в поезде (это действительно поезд) есть выемка, в которую можно вставить планшет
В туалете в одном из баров Миннеаполиса есть защита от брызг и маленькая полочка, чтобы поставить стакан с напитком
Перед магазином установили будки для собак, где они могут дожидаться своих хозяев
Стаканчик с бумажной ручкой, чтобы не обжечься напитком
У стола для пикника есть сиденья для детей разного возраста
«Мой сосед не стал рубить ветки, а выстриг прямо в листве проход, чтобы можно было пройти по тротуару»
«У моего галстука есть миниатюрная инструкция по его завязыванию»
На заправке в туалете есть выключатель, который нужно включить, если там нужна уборка
«Сигнал „Туалет нуждается в уборке“. Если здесь нужна уборка, пожалуйста, поднимите выключатель вверх».
«В нашей библиотеке есть торговый автомат с канцелярскими принадлежностями»
Банка с газировкой открывается так, чтобы удобно было пить с любой стороны
Мясные снеки продаются вместе с зубочисткой
В автомобильном держателе есть вставки, которые можно отрегулировать под размер стакана или вообще убрать
А какие крутые и креативные решения проблем встречались вам?
Фото на превью Jackinmybox / Reddit