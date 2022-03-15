17 фото, на которых показана такая чертовщина, что даже Волан-де-Морт, увидев, вздрогнул бы
То, что теперь фотоаппараты всегда у нас под рукой, круто. Ведь можно запечатлеть что-то странное, ошеломительное и то, что не на шутку будоражит. При просмотре некоторых снимков может случиться приступ смеха, а при взгляде на другие и вовсе холодок пройдет по спине. А есть кадры, рассматривая которые и вовсе думаешь, что это фотошоп, ведь такого быть не может. Оказывается, может, и вот тому доказательства.
AdMe.ru прошерстил соцсети в поисках снимков, на которых пользователи запечатлели нечто непонятное. Глядя на эти фото, так и хочешь воскликнуть: «А что тут вообще происходит?»
«Сегодня в кинотеатре увидел, что кто-то принес с собой вот это. Дерзкая закуска»
«Чуть не наложил в штаны»
С манекенами произошло что-то жуткое
Кто-то сделал глаза статуи такими выпученными
«Мой друг сделал для водительских прав фото, как будто совместил лица двух разных человек. Он отрастил гигантскую бороду, а затем сбрил ее на одной половине лица, а на другую нанес макияж»
«Вот такой „сюрприз“ был в моей бомбочке для ванны»
«Что это, черт возьми?»
В течение дня точки солнечного света прорезают крошечные каналы в снегу
Все коричневое, что вы видите, — это пауки
«Просматривал фотографии своей бабушки, которой уже нет с нами, и нашел это»
- У бабушки явно были свои секреты. © DeepMadness / Reddit
Это рок
Вот это везение!
«Сегодня солнце на моей двери высветило восклицательный знак»
У писсуаров в мужском туалете есть подголовники
«У меня в чеке получилась ровная сумма»
«Железо из песка притянулось к моему чехлу для телефона»
«Как только официантка поставила воду на стол, с моим стаканом случилось это»
- Так бывает, когда используешь стакан сразу после мытья. © BobbitTheDog / Reddit
А что странное вы когда-либо наблюдали?
Фото на превью SamtheMan898 / Reddit, Ardzruni / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 фото, на которых показана такая чертовщина, что даже Волан-де-Морт, увидев, вздрогнул бы
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