17 фото, на которых показана такая чертовщина, что даже Волан-де-Морт, увидев, вздрогнул бы

То, что теперь фотоаппараты всегда у нас под рукой, круто. Ведь можно запечатлеть что-то странное, ошеломительное и то, что не на шутку будоражит. При просмотре некоторых снимков может случиться приступ смеха, а при взгляде на другие и вовсе холодок пройдет по спине. А есть кадры, рассматривая которые и вовсе думаешь, что это фотошоп, ведь такого быть не может. Оказывается, может, и вот тому доказательства.

AdMe.ru прошерстил соцсети в поисках снимков, на которых пользователи запечатлели нечто непонятное. Глядя на эти фото, так и хочешь воскликнуть: «А что тут вообще происходит?»

«Сегодня в кинотеатре увидел, что кто-то принес с собой вот это. Дерзкая закуска»

«Чуть не наложил в штаны»

С манекенами произошло что-то жуткое

Кто-то сделал глаза статуи такими выпученными

«Мой друг сделал для водительских прав фото, как будто совместил лица двух разных человек. Он отрастил гигантскую бороду, а затем сбрил ее на одной половине лица, а на другую нанес макияж»

«Вот такой „сюрприз“ был в моей бомбочке для ванны»

«Что это, черт возьми?»

В течение дня точки солнечного света прорезают крошечные каналы в снегу

Все коричневое, что вы видите, — это пауки

«Просматривал фотографии своей бабушки, которой уже нет с нами, и нашел это»

У бабушки явно были свои секреты. © DeepMadness / Reddit

Это рок

Вот это везение!

«Сегодня солнце на моей двери высветило восклицательный знак»

У писсуаров в мужском туалете есть подголовники

«У меня в чеке получилась ровная сумма»

«Железо из песка притянулось к моему чехлу для телефона»

«Как только официантка поставила воду на стол, с моим стаканом случилось это»

Так бывает, когда используешь стакан сразу после мытья. © BobbitTheDog / Reddit