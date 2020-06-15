17 фото, на которых вы увидите настолько большую разницу в размерах, что задумаетесь: а не фотошоп ли это?
Мы не всегда можем вообразить, насколько огромны некоторые вещи, пока не сравним их с другими объектами. Например, рука баскетболиста втрое крупнее руки обычного человека, а голова бизона размером со взрослого мужчину.
Мы в AdMe.ru выбрали 17 невероятных фото, которые пошатнут ваши представления о длине, ширине и высоте.
1. «Рука женщины-репортера и ладонь баскетболиста NBA»
2. «Мой новорожденный ребенок и новый телефон для сравнения»
3. «В Коста-Рике я увидел кузнечика, который был размером с мою 16-сантиметровую ладонь»
4. «Это 100-летний куст рододендрона и крохотный человек»
5. «Нашел огромные грибы — трутовики. Банка пепси для сравнения»
6. Сестры Кортни Кардашьян (155 см) и Кендалл Дженнер (179 см)
7. Один огромный шоколадный пончик
8. Одним таким бананом можно всю семью накормить
9. «Недавно ходил в поход и встретил эту крошечную милую черепашку»
10. Карьерные самосвалы и школьный автобус, который кажется игрушечным
11. Рестлер Андре Гигант ростом 224 см и весом 189 кг держит на руках девушку, чей рост — 175 см
12. «Мой папа и мой пес. Рост отца — 188 см»
13. «Это самая огромная тыква в мире»
14. «Самые большие и самые маленькие шины, которые выпускает Michelin»
15. Обычный человек растягивает баскетболиста Шакила О’Нила. Рост спортсмена — 216 см, а размер его обуви — 56,5
16. «Подсолнухи, которые вырастила моя тетя»
17. Руки обычного человека и чемпиона мира по армрестлингу
Расскажите о случае, когда вы были поражены огромными или крохотными размерами чего-либо.
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News