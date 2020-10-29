17 фото, на которые надо смотреть, чтобы успокоить нервы

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В каждом дне достаточно поводов быть серьезным, сосредоточенным и задумчивым, но часто не хватает лишь одной небольшой детали, которая может доставить визуальное удовольствие. Идеальный пирог, кубик льда, круглое яйцо способны подарить эстетический восторг даже тем, кто не считает себя перфекционистом.

Мы в AdMe.ru насладились каждой такой фотографией из тех, что опубликовали пользователи сети, и предлагаем сделать то же и вам.

Когда пирог действительно удался

«Один из моих студентов написал „−1“ просто идеально»

«Подруга дала цыплятам выклевать арбуз. И они сделали это подчистую»

«Курица на работе снесла идеально круглое яйцо»

«Вот как мой папа выложил новую террасу вокруг старого дерева»

Капля удачно попала на это растение

«После нескольких попыток у меня наконец получилось сделать лимонный чизкейк, и я очень довольна результатом!»

«Эталонная снежинка приземлилась на голову моей девушки»

«Сегодня я сделал такую спираль на песке»

«Мы с моей новой соседкой по квартире обнаружили, что ее подставки и мои чашки идеально подходят друг другу»

«Листья, которые я собрал возле своего дома»

«Я сделал идеальный кубик льда»

«Рисунок на моей футболке идеально совпал с дыркой в стуле»

Яичница приняла такую форму, чтобы уместиться на круассан

Еще одна связка: помидор и хлеб, которые идеально подходят друг другу

Когда из нарезанного лука получается идеальный градиент

«Эти пузырьки один за другим вылезли из бутылки с шампунем »