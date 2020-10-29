17 фото, на которые надо смотреть, чтобы успокоить нервы
В каждом дне достаточно поводов быть серьезным, сосредоточенным и задумчивым, но часто не хватает лишь одной небольшой детали, которая может доставить визуальное удовольствие. Идеальный пирог, кубик льда, круглое яйцо способны подарить эстетический восторг даже тем, кто не считает себя перфекционистом.
Мы в AdMe.ru насладились каждой такой фотографией из тех, что опубликовали пользователи сети, и предлагаем сделать то же и вам.
Когда пирог действительно удался
«Один из моих студентов написал „−1“ просто идеально»
«Подруга дала цыплятам выклевать арбуз. И они сделали это подчистую»
«Курица на работе снесла идеально круглое яйцо»
«Вот как мой папа выложил новую террасу вокруг старого дерева»
Капля удачно попала на это растение
«После нескольких попыток у меня наконец получилось сделать лимонный чизкейк, и я очень довольна результатом!»
«Эталонная снежинка приземлилась на голову моей девушки»
«Сегодня я сделал такую спираль на песке»
«Мы с моей новой соседкой по квартире обнаружили, что ее подставки и мои чашки идеально подходят друг другу»
«Листья, которые я собрал возле своего дома»
«Я сделал идеальный кубик льда»
«Рисунок на моей футболке идеально совпал с дыркой в стуле»
Яичница приняла такую форму, чтобы уместиться на круассан
Еще одна связка: помидор и хлеб, которые идеально подходят друг другу
Когда из нарезанного лука получается идеальный градиент
«Эти пузырьки один за другим вылезли из бутылки с шампунем »
Вам часто удается заснять что-то идеальное в повседневной жизни? Покажите последнее фото из галереи вашего телефона!
Фото на превью something_shorter / Reddit, 6295 / Reddit