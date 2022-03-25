17 маленьких приятностей, которые сделали чей-то день чуточку лучше

Бывает так, что день не задается с самого утра. Ничто не радует, настроение напрочь отсутствует. А потом вдруг раз — натыкаешься на какую-нибудь приятную мелочь, и день как-то сразу становится лучше.

Мы в AdMe.ru как будто солнышка поели после просмотра фотографий героев нашей подборки.

1. Вот что бесплатно прилагалось к этой пачке губок

2. «Горничные в отеле оставили нам небольшой сюрприз»

3. «Нашел клевер с 5 листьями»

4. В местном магазине сегодня продают фиолетовые булочки

5. В упаковке с тортильей был еще малыш тортильи

6. На обратной стороне обертки от шоколада есть игра с лестницами и змеями

7. Внутри этой коробочки был милый наперсток с сердечком

«Загляни внутрь». «Я тебя люблю до Луны и обратно».

8. «В окне моей машины выросло крошечное растение»

9. «Снял верхнюю часть лопаточек и обнаружил на ручках слова»

«Та-дам!» «Ням-ням».

10. «Вот такой забавный сюрприз я нашел в пачке чипсов»

11. «Мой кофе сегодня удивляет меня своими картинами»

12. Пупырка с пузырьками в форме сердечек

13. Внутри коробочки от детской зубной пасты есть раскраска

14. «В моей кружке появилась радуга. Она сделала мой день лучше!»

15. «Купил машинку своему ребенку. Я думал, это обычная машинка, а оказалось, что она раскладывается в гоночную трассу и внутри нее есть мини-машинки»

16. «Сделал предложение своей второй половинке, и, когда она фотографировала кольцо, там появилось сердечко»

17. Среди туалетных принадлежностей в отеле была резиновая уточка