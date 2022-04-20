17 фото, которым подпись придает особый колорит

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Загружая очередное фото в интернет, многие пользователи надеются в ответ получить как можно больше лайков. Однако бывает так, что какой бы шедевральной ни была фотография, а заслуживает отдельной доски почета именно подпись к ней. У некоторых людей способность придумывать эффектное описание настолько прокачана, что можно лишь позавидовать.

Мы в AdMe.ru покажем на примере, как, казалось бы, ничем не примечательное фото способно обрести новый смысл благодаря простому тексту.

«Подруги смотрят на моего бывшего, который „все осознал и изменился“»

Я в 7 лет: «Как дедушка может просто сесть в кресло и уснуть? Он притворяется? Нельзя просто так уснуть!»

Я сейчас:

Когда опять проснулся по будильнику, а не от шума океана

Кошка куда-то поехала на лотке

Выходите, машинка подъехала

Когда разбираешь гладильную доску

Когда пообещали, что сейчас вылетит птичка

Когда ты наполовину котик, а наполовину вафелька

Я утром в общественном транспорте

Как прекрасно просыпаться в 6:30 утра

Я: «Надо худеть, скоро лето!»

Тоже я: «О, чипсы по акции!»

Нужно постоянно хвалить себя.

Я:

Кот Шредингера подтверждает теорию струн

Заплатите рыбой своему Ведьмаку

Мама: «Дочь, помешай кашу на плите, пожалуйста».

Я: «Ок, мам».

Мама отворачивается.

Я:

Когда хозяин обувает ботинок, который наполовину полон

Бросьте все свои дела и взгляните на кое-что действительно важное