17 фото, которым подпись придает особый колорит
Загружая очередное фото в интернет, многие пользователи надеются в ответ получить как можно больше лайков. Однако бывает так, что какой бы шедевральной ни была фотография, а заслуживает отдельной доски почета именно подпись к ней. У некоторых людей способность придумывать эффектное описание настолько прокачана, что можно лишь позавидовать.
Мы в AdMe.ru покажем на примере, как, казалось бы, ничем не примечательное фото способно обрести новый смысл благодаря простому тексту.
«Подруги смотрят на моего бывшего, который „все осознал и изменился“»
Я в 7 лет: «Как дедушка может просто сесть в кресло и уснуть? Он притворяется? Нельзя просто так уснуть!»
Я сейчас:
Когда опять проснулся по будильнику, а не от шума океана
Кошка куда-то поехала на лотке
Выходите, машинка подъехала
Когда разбираешь гладильную доску
Когда пообещали, что сейчас вылетит птичка
Когда ты наполовину котик, а наполовину вафелька
Я утром в общественном транспорте
Как прекрасно просыпаться в 6:30 утра
Я: «Надо худеть, скоро лето!»
Тоже я: «О, чипсы по акции!»
Нужно постоянно хвалить себя.
Я:
Кот Шредингера подтверждает теорию струн
Заплатите рыбой своему Ведьмаку
Мама: «Дочь, помешай кашу на плите, пожалуйста».
Я: «Ок, мам».
Мама отворачивается.
Я:
Когда хозяин обувает ботинок, который наполовину полон
Бросьте все свои дела и взгляните на кое-что действительно важное
А какие фотографии из вашего личного архива или интернета просто напрашиваются на комментарии?
Фото на превью MerlinBrando / Pikabu
AdMe/Народное творчество/17 фото, которым подпись придает особый колорит
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