17 фото, которые вмиг объяснят то, о чем в школе пришлось бы читать часами

«Деление клеток», «эволюция», «добыча минералов» и «строение млекопитающих» — сейчас эти и другие слова после многих лет учебы в школе и университете вызывают у нас лишь скуку. Но только не у авторов этих снимков, на которых известные вещи объясняются буквально за пару секунд, да так наглядно, что не нужны никакие учебники.

Мы в AdMe.ru внимательно рассмотрели каждую фотографию и даже вспомнили свои университетские деньки. Жаль, что на уроках и лекциях материал не всегда подавали так наглядно.

Паук несколько раз сбрасывал шкуру на одном и том же месте

Так на самом деле выглядит оливковое масло сразу после отжима

Шишка секвойи поражает своими размерами

Кусок позвоночника кита, выброшенный на берег

Вот сколько весят детеныши черепах — всего 2 г!

Лягушка идеально сливается с окружающей средой

«Вот насколько видны мускулы моей собаки, когда она лежит»

«Наш маленький синий омар впервые полинял. Он растет!»

Из облаков рождается новая грозовая туча

Так происходила эволюция слонов

Такой вид открывается, если пролетаешь над радугой

«Сегодня на Мачу-Пикчу я увидел человека, который снимает пейзажи для Google Maps»

Если вытащить этот крошечный предохранитель, можно полностью вывести из строя лифт в 30-этажном здании

Так выглядит детеныш чайки

Работник техобслуживания привязан к воздушному шару, так как это позволяет уменьшить вес человека, который работает с хрупкой антенной радиотелескопа

Кольцо из чипсов, которое держится только благодаря силе трения и гравитации

«Сфотографировал пар над чашкой так, что в нем видно частички воды»