17 фото, благодаря которым вы буквально услышите шум рушащихся стереотипов
У многих из нас есть устоявшиеся стереотипы: вывеска McDonald’s всегда желтая, столик для пеленания есть только в женском туалете, а «Хеппи Мил» покупают исключительно для детей. Но иногда мир любит развернуться на 180° и показать, что он не так уж прост.
У AdMe.ru есть для вас 17 фотографий, которые разрывают все шаблоны.
Кажется, вегетарианцев уже больше, чем мясоедов
«Перевесила ли я несколько маек с NASA из отдела для парней в отдел для девушек? Да, я это сделала»
Как знакомиться в барах с пользой для дела
«Все собаки любят гулять. А наша — плавать»
«В приемной нашего офиса есть стулья для людей разной комплекции»
«Дополнительные ингредиенты — это обычно чуть больше нормы, но не в этот раз»
McDonald’s в одном из городов Аризоны сменил цвет логотипа с желтого на бирюзовый, потому что последний лучше сочетается с видами города
Снег в Африке в районе Кейптауна, и это в середине июля
Зато в Кувейте все наоборот: зимой — лето
«Выиграл в игровом автомате XBOX one, хотя все говорили, что это всегда только пустая трата времени»
«Да, это фото „до / после“, и нет, это не история о похудении. Это история о том, как я набрала 12 кг и сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем раньше»
Зачем куда-то улетать вообще?
Овощи тоже хотят отстаивать свои права
В Норвегии все пачки сигарет должны быть одного цвета и без картинок, чтобы снизить их привлекательность для молодежи. Camel на прилавках выглядит как коробка справа
Потому что это касается обоих родителей
Да что вы знаете о настоящих бутербродах?
Потому что все мы в душе дети, которые любят мультики и вкусняшки
Расскажите нам и свои истории, в которых рушились стереотипы.
Фото на превью Palana / Reddit