17 фото, благодаря которым вы буквально услышите шум рушащихся стереотипов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У многих из нас есть устоявшиеся стереотипы: вывеска McDonald’s всегда желтая, столик для пеленания есть только в женском туалете, а «Хеппи Мил» покупают исключительно для детей. Но иногда мир любит развернуться на 180° и показать, что он не так уж прост.

У AdMe.ru есть для вас 17 фотографий, которые разрывают все шаблоны.

Кажется, вегетарианцев уже больше, чем мясоедов

«Перевесила ли я несколько маек с NASA из отдела для парней в отдел для девушек? Да, я это сделала»

Как знакомиться в барах с пользой для дела

«Все собаки любят гулять. А наша — плавать»

«В приемной нашего офиса есть стулья для людей разной комплекции»

«Дополнительные ингредиенты — это обычно чуть больше нормы, но не в этот раз»

McDonald’s в одном из городов Аризоны сменил цвет логотипа с желтого на бирюзовый, потому что последний лучше сочетается с видами города

Снег в Африке в районе Кейптауна, и это в середине июля

Зато в Кувейте все наоборот: зимой — лето

«Выиграл в игровом автомате XBOX one, хотя все говорили, что это всегда только пустая трата времени»

«Да, это фото „до / после“, и нет, это не история о похудении. Это история о том, как я набрала 12 кг и сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем раньше»

Зачем куда-то улетать вообще?

Овощи тоже хотят отстаивать свои права

В Норвегии все пачки сигарет должны быть одного цвета и без картинок, чтобы снизить их привлекательность для молодежи. Camel на прилавках выглядит как коробка справа

Потому что это касается обоих родителей

Да что вы знаете о настоящих бутербродах?

Потому что все мы в душе дети, которые любят мультики и вкусняшки

Расскажите нам и свои истории, в которых рушились стереотипы.