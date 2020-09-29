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17 фото, к которым хочется присмотреться, чтобы поверить своим глазам

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Многие фотошедевры получились благодаря удачному времени съемок, грамотному ракурсу или просто какому-то казусному случаю. А иногда случайно получается настолько смешное, странное или невероятное фото, что хочется протереть глаза и хорошенько увеличить кадр, чтобы поверить своим глазам. И в 99 % случаев эти кадры совсем не постановочные.

Мы в AdMe.ru считаем, что у каждого могут получиться такие фотонаходки, особенно если заинтересованно следить за тем, что происходит вокруг.

«Малыша пришлось побрить перед операцией»

© vxccr / Reddit

Семена проросли прямо в клубнике! Это называется «вивипария»

© Wolfdijon / Reddit

«Эй, в глаза смотри»

© senormoll / Reddit

«Когда кот заснул так, что пришлось подвиснуть на несколько секунд, чтобы понять, что происходит»

© fuuuusama / Twitter

«Сфотографировал эту лестницу так, что кажется, что это одна из работ Эшера»

© Brentusfirmus / Reddit

«Иногда тебе просто нужно сесть под солнцем и выглядеть сногсшибательно. Прямо как этот морской котик»

© melodylee515 / Reddit

«Моя черная футболка, которая так необычно выгорела на солнце после того, как несколько лет пролежала в задней части моего авто»

© IntrepidFlow / Reddit

«Мой хамелеон в середине процесса сброса своей кожи»

© Hank-Shantz / Reddit

«Тень от моей книжной полки похожа на городской пейзаж»

© AppropriateForm / Reddit

«Зубная щетка с миллионом щетинок»

© 911memeslol / Reddit

«Я налила в диспансер прозрачное жидкое мыло, а остатки белого „распустились“ прямо как в лавовой лампе»

© G00Punch / Reddit

«Эта гигантская картофелина выглядит как Сид из „Ледникового периода“»

© Surturrr / Reddit

«Кабель моего пылесоса сложился в скрипичный ключ»

© NinjaJim6969 / Reddit

«Внутри моего почтового ящика неожиданно вырос цветок»

© kazz9201 / Reddit

«Грибы проросли из коробки с набором для выращивания грибов прямо в супермаркете»

© exploitedworkerbee / Reddit

«Нашел камень, который похож на яйцо динозавра в гнезде»

© 12Bossatron12 / Reddit

«Этот гриб горит как уголек»

© Shmusher3 / Reddit

А у вас на телефоне есть фото, которые выглядят даже немного абсурдно, пока их не увеличишь и не рассмотришь хорошенько? Покажите нам самые интересные из них!

Фото на превью vxccr / Reddit
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