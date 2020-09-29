17 фото, к которым хочется присмотреться, чтобы поверить своим глазам

Многие фотошедевры получились благодаря удачному времени съемок, грамотному ракурсу или просто какому-то казусному случаю. А иногда случайно получается настолько смешное, странное или невероятное фото, что хочется протереть глаза и хорошенько увеличить кадр, чтобы поверить своим глазам. И в 99 % случаев эти кадры совсем не постановочные.

Мы в AdMe.ru считаем, что у каждого могут получиться такие фотонаходки, особенно если заинтересованно следить за тем, что происходит вокруг.

«Малыша пришлось побрить перед операцией»

Семена проросли прямо в клубнике! Это называется «вивипария»

«Эй, в глаза смотри»

«Когда кот заснул так, что пришлось подвиснуть на несколько секунд, чтобы понять, что происходит»

«Сфотографировал эту лестницу так, что кажется, что это одна из работ Эшера»

«Иногда тебе просто нужно сесть под солнцем и выглядеть сногсшибательно. Прямо как этот морской котик»

«Моя черная футболка, которая так необычно выгорела на солнце после того, как несколько лет пролежала в задней части моего авто»

«Мой хамелеон в середине процесса сброса своей кожи»

«Тень от моей книжной полки похожа на городской пейзаж»

«Зубная щетка с миллионом щетинок»

«Я налила в диспансер прозрачное жидкое мыло, а остатки белого „распустились“ прямо как в лавовой лампе»

«Эта гигантская картофелина выглядит как Сид из „Ледникового периода“»

«Кабель моего пылесоса сложился в скрипичный ключ»

«Внутри моего почтового ящика неожиданно вырос цветок»

«Грибы проросли из коробки с набором для выращивания грибов прямо в супермаркете»

«Нашел камень, который похож на яйцо динозавра в гнезде»

«Этот гриб горит как уголек»