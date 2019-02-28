17 фото, которые стоят того, чтобы напрячь зрение и присмотреться

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Иногда попадаются фотографии, которые совершенно ничем не привлекают внимание ровно до момента, пока не присмотришься к ним чуть поближе. Вдруг обнаруживается, что милый девчачий фильтр на телефоне выбирает не только героиню фото, но и сурового мужика на заднем плане или что рыба выразительно скорчила недовольную гримасу, а Саурон следит за вами самым необычным образом.

Мы в AdMe.ru уже прокачали свой навык замечать детали и предлагаем вам с помощью этой подборки сделать то же самое.

Он не выбирал фильтр, фильтр выбрал его

«Нашел это на торговой площадке в Facebook и не могу перестать об этом думать»

«Решил посмотреть обзор на смарт-часы — и тут такой коммент»

Когда уходят последние романтики

Будь начеку: пупок Саурона следит за тобой

«Гомер Симпсон прячется в моем ковре»

«Что за хамское обращение», — подумала рыба с недовольным «лицом»

«Не тот вид, который я ожидал увидеть, проснувшись этим утром»

Тоже подумали, что это носки? А вот и нет — тату

Не все члены этой семьи любят групповые фото

Надеемся, он был неядовитый

Всевидящее око фараона

«Они сказали, что унитаз не смывал должным образом»

Этот мужчина поймал огромную рыбу. Хотя погодите...

Все, что можно сказать про Дэнни Трехо, — это то, что он Дэнни Трехо

Леди и Бродяга: мы нашли их, и они все еще вместе

«Мое лицо, когда даришь миллионеру свою годовую зарплату»

А в вашем архиве есть фото, которые могли бы с легкостью дополнить эту подборку?