17 фото, которые приоткрывают тайны устройства нашего мира

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Исследователи делают важные открытия благодаря экспериментам и кропотливой работе. Но не только ученые могут прийти к любопытным выводам. Пользователи соцсетей нередко становятся своего рода испытателями, забывая на улице еду или вещи и тем самым создавая занимательные ситуации.

В команде AdMe.ru как раз все умы пытливы, мы любим узнавать различные факты обо всем на свете. И эти фотографии лишний раз доказывают, что наш мир еще полон захватывающих вещей.

Слева яйца, которые отложила старая курица, справа — молодая

«Это кусок стекла от изоляции после взрыва трансформатора. Мой парень принес его домой»

Так до приготовления выглядит котлета из McDonald’s

Эта лампочка перегорела после 30 лет работы

«Я занимаюсь тяжелой атлетикой, баскетболом и теннисом, а также бегаю. На фото новая кроссовка и та, что я носил 2,5 года»

Днем снег тает, а ночью снова замерзает, заставляя края скручиваться, потому сосульки словно тают вбок

«Моя левая нога была без движения 3 недели. Разница заметна»

«Пирог, который показывает разницу температур в духовке. У двери, кажется, жарче всего»

Когда шина вот-вот взорвется

Плитка перед кассой в старом ресторане вытерлась за годы обслуживания посетителей

«У моего друга есть собаки. Это дверь его гаража»

«Мой дедушка был механиком. Я нашел на заднем дворе гаечный ключ, который он когда-то забыл»

«Спустя месяц вспомнил, что оставил обувь сушиться на улице. Правая кроссовка выцвела»

«Я оставил ржавый гаечный ключ в чашке на улице. Прошел дождь, после чего на металле образовались кристаллы»

«Забыл 2 яблока на рабочем столе 2 недели назад»

«Я резко затормозил, и сыр вылез из маслин»

«У нас на стене есть вьющийся плющ, он начал прорастать через внешнюю сторону дома »