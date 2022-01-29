17 фото, которые можно метко подписать: «Упс, неловко вышло»

Наша жизнь полна конфузов. Иногда в неловкие ситуации попадаем мы сами, а иногда такое случается в жизни других людей. Если оказаться в нужном месте в нужное время с фотоаппаратом в руках, то может получиться отличный снимок, который вызовет немало эмоций.

AdMe.ru разузнал у пользователей сети, в каких нелепых и неловких ситуациях они были участниками или зрителями.

«Фильм полностью повторил нашу рождественскую открытку»

«Всего за 6 дней нового года я достиг невозможного»

«Невозможно скрутить».

Что-то пошло не так

«Мой пакет доставили пустым. Мне предложили новый товар, если я отправлю тот, который прислали, менее чем за 30 дней. Это может быть проблемой»

«Мой друг такой бледный, что Zoom спутал его с фоном»

«Нашел тайник жены в холодильнике в гараже. Нужно ли вмешаться?»

«Мои растения погибали независимо от того, как я за ними ухаживала. Я пыталась спасти их больше месяца, но каждый день стебли почему-то падали...»

«Только что вернулся из спешной поездки в универмаг товаров для дома и нашел это в своей сумке»

«В пиццерии нам обещали легкую и воздушную корочку. Она оказалась такой легкой и воздушной, что была невидимой»

«Я выиграл, я выиграл, я выиграл!»

«Вы выиграли выходной без сохранения заработной платы».

«По идее, это микс ягод»

«Мой брат пытался покрасить свои новенькие кроссовки в кофе и забыл о них на месяц»

«По слухам, мой сосед отказался платить парню, который убрал его задний двор. Он вернется домой и увидит этот подарок, оставленный на подъезде к дому»

Вот что случается со штанами, которые последние полтора года провисели в шкафу

«Купили грецкие орехи и „щелкунчика“ на местном рынке»

В чьей-то пластиковой посуде не хватает настолько нужного конца вилки

«Мое первое домашнее ванильное мороженое. К сожалению, в рецепте не было 150 г соли и щепотки сахара»

Какие конфузы случались в вашей жизни? В каких забавных ситуациях вы находили своих близких?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.