17 фото, которые могут превратить плохой день в хороший по щелчку пальцев

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Женщина, которая потеряла 6 детей и наконец родила своего счастливого 7-го малыша, и пожилая пара, которая никогда не упускает возможности творить вместе, — подобные жизненные сценарии вдохновляют поверить в то, что наш мир подобен теплому одеялу, которое согреет любое сердце.

Мы в AdMe.ru не смогли устоять перед искушением рассказать миру о таких счастливых моментах и зарядить вас хорошим настроением на весь день.

1. «Моя собака показывает коту, как проводить выходные»

2. Причина, по которой вода не лилась

3. «Каждый вечер моя домашняя свинка встречает меня у дверей и требует, чтобы ее обняли»

4. «Я сказал другу, что у меня был плохой день, и он прислал мне это»

5. «У нас 4 котенка, и только одному он разрешает сидеть на нем»

6. Этот джентльмен переодел худи так, чтобы у щенка был свой кармашек

7. «Мой друг нашел енота в семейном гараже. Сейчас они ведут переговоры с местным центром реабилитации диких животных»

8. «Обнаружил на прогулке сову»

9. «Мой парень был настроен несколько скептически, когда я сказала ему, что собираюсь взять домой 2 кошек»

10. «Моя дочь оставила своего любимого игрушечного жирафа на квартире Airbnb. Хозяева отправили его обратно и сделали несколько снимков»

11. Это Роберт Ирвин со своим другом

12. Никогда не поздно повеселиться вместе!

13. «У моего дедушки болезнь Альцгеймера, и он не всегда в состоянии вспомнить имена. Но теперь у него есть любимая одежда»

«9 причин, по которым мне нравится быть дедушкой».

14. Крыса Гиббс — настоящий художник. Его рисунки даже продаются на Etsy

15. Вайолет и ее новый маленький друг

16. Попка корги заслуживает лайка!

17. «После потери 6 детей у меня наконец есть счастливый № 7»