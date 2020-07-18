17 фото, которые могут превратить плохой день в хороший по щелчку пальцев
Женщина, которая потеряла 6 детей и наконец родила своего счастливого 7-го малыша, и пожилая пара, которая никогда не упускает возможности творить вместе, — подобные жизненные сценарии вдохновляют поверить в то, что наш мир подобен теплому одеялу, которое согреет любое сердце.
Мы в AdMe.ru не смогли устоять перед искушением рассказать миру о таких счастливых моментах и зарядить вас хорошим настроением на весь день.
1. «Моя собака показывает коту, как проводить выходные»
2. Причина, по которой вода не лилась
3. «Каждый вечер моя домашняя свинка встречает меня у дверей и требует, чтобы ее обняли»
4. «Я сказал другу, что у меня был плохой день, и он прислал мне это»
5. «У нас 4 котенка, и только одному он разрешает сидеть на нем»
6. Этот джентльмен переодел худи так, чтобы у щенка был свой кармашек
7. «Мой друг нашел енота в семейном гараже. Сейчас они ведут переговоры с местным центром реабилитации диких животных»
8. «Обнаружил на прогулке сову»
9. «Мой парень был настроен несколько скептически, когда я сказала ему, что собираюсь взять домой 2 кошек»
10. «Моя дочь оставила своего любимого игрушечного жирафа на квартире Airbnb. Хозяева отправили его обратно и сделали несколько снимков»
11. Это Роберт Ирвин со своим другом
12. Никогда не поздно повеселиться вместе!
13. «У моего дедушки болезнь Альцгеймера, и он не всегда в состоянии вспомнить имена. Но теперь у него есть любимая одежда»
«9 причин, по которым мне нравится быть дедушкой».
14. Крыса Гиббс — настоящий художник. Его рисунки даже продаются на Etsy
15. Вайолет и ее новый маленький друг
16. Попка корги заслуживает лайка!
17. «После потери 6 детей у меня наконец есть счастливый № 7»
А что порадовало вас за последнее время?
Фото на превью DontWorryImMedicated / Imgur