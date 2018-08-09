17 фото из офисов, где никогда не бывает скучно

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В стенах офисов ежедневно кипит работа, но сотрудники все равно находят время, чтобы поразвлечься. Они разыгрывают своих коллег, устраивают им сюрпризы, придумывают лайфхаки для удобства, мотивации и веселья. Вряд ли там когда-нибудь бывает скучно.

AdMe.ru собрал для вас забавные моменты офисных будней для поднятия настроения и для бодрости рабочего духа.

«Забыл сегодня пропуск на работу. Выдали временный»

Когда твои коллеги — добряки

«Здесь спит летучая мышь. Пожалуйста, воспользуйтесь другой дверью».

«Мы гордимся тобой, Никита»

«У одной леди из моего офиса есть целая корзина зеленых солдатиков в позах йоги»

Кто-то сделал мемориал коллеге, который переехал в другой кабинет

Объявление в одном из офисов в Германии

«Пожалуйста, при открывании замка вставляйте ключ в замочную скважину ЗУБАМИ ВВЕРХ!»

«У меня парализовало пол-лица (неврит). После больничного нашел свое рабочее место таким»

«Я построил замок для коллеги в день его рождения»

Кто-то раскрасил розетки в офисе

А это умно

«Последний раз кофе был сварен в 6 утра».

«Коллега болел несколько месяцев, и мы подготовились к его возвращению»

Когда повезло с начальством

«Мне разрешили взять корги в офис. Девушки в восторге»

Главное, чтобы туалетная бумага не бросила в беде вас

А где ксерокс?

Камера наблюдения в этом офисе выглядит угрожающе

«Нам с коллегами было настолько скучно, что мы сделали чайный уголок для муравьев из крышек от шампанского»

А у вас на работе случаются веселые события? Поделитесь с нами в комментариях.