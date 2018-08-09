17 фото из офисов, где никогда не бывает скучно
В стенах офисов ежедневно кипит работа, но сотрудники все равно находят время, чтобы поразвлечься. Они разыгрывают своих коллег, устраивают им сюрпризы, придумывают лайфхаки для удобства, мотивации и веселья. Вряд ли там когда-нибудь бывает скучно.
AdMe.ru собрал для вас забавные моменты офисных будней для поднятия настроения и для бодрости рабочего духа.
«Забыл сегодня пропуск на работу. Выдали временный»
Когда твои коллеги — добряки
«Здесь спит летучая мышь. Пожалуйста, воспользуйтесь другой дверью».
«Мы гордимся тобой, Никита»
«У одной леди из моего офиса есть целая корзина зеленых солдатиков в позах йоги»
Кто-то сделал мемориал коллеге, который переехал в другой кабинет
Объявление в одном из офисов в Германии
«Пожалуйста, при открывании замка вставляйте ключ в замочную скважину ЗУБАМИ ВВЕРХ!»
«У меня парализовало пол-лица (неврит). После больничного нашел свое рабочее место таким»
«Я построил замок для коллеги в день его рождения»
Кто-то раскрасил розетки в офисе
А это умно
«Последний раз кофе был сварен в 6 утра».
«Коллега болел несколько месяцев, и мы подготовились к его возвращению»
Когда повезло с начальством
«Мне разрешили взять корги в офис. Девушки в восторге»
Главное, чтобы туалетная бумага не бросила в беде вас
А где ксерокс?
Камера наблюдения в этом офисе выглядит угрожающе
«Нам с коллегами было настолько скучно, что мы сделали чайный уголок для муравьев из крышек от шампанского»
А у вас на работе случаются веселые события? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью DarkestDuck / pikabu