17 фото, доказывающих, что для свадьбы нужны нервы крепче, чем корабельные канаты

Свадьба — событие торжественное, трогательное и запоминающееся. Потому жених и невеста хотят, чтобы все прошло идеально. Ведь свидетелями оплошности на таком масштабном мероприятии будут не только сами брачующиеся, но также родственники и друзья.

Мы в AdMe.ru знаем, что порой даже четкий план не гарантирует того, что все пройдет гладко. Однако не стоит огорчаться, когда что-то идет не так, как задумывалось, ведь именно неожиданные мелочи и делают свадьбу исключительной.

«У меня свадьба в следующем месяце. Заказала себе туфли и была в предвкушении перед примеркой, пока не открыла коробку»

«Мачеха пришла на мою свадьбу в кружевном белом платье»

Наглядно о вредности

Свекровь надела на мою свадьбу белый костюм. И я была в белом костюме. Она его видела до свадьбы, и у нее, к слову, полно других нарядов. Это определило мое отношение к ней на всю жизнь. Я замужем 23 года. Живем со свекровью в разных странах и не общаемся. © Людмила Гонопольская / Facebook

«Мы сидели под дождем в октябре, потому что молодожены не продумали запасной план для свадьбы. У них даже не хватило зонтов для всех гостей»

«На свадебной вечеринке зажгли фейерверк прямо в помещении, в котором не было нормальной вентиляции. В итоге гости разбежались»

«Я фотограф. Готовился к первой свадебной съемке в сезоне, но уронил объектив»

«Кому пришло в голову провести репетиционный ужин в аквариуме? Этот дельфин все время смотрит на еду»



«Свадебный торт на свадьбе лучшей подруги моей сестры»

Вроде бы не кольцо из романов Дж. Р. Р. Толкина, но тоже накалило отношения

Так случилось, что моя свекровь украла кольца за день до свадьбы. Муж и свекор уговаривали вернуть и вести себя адекватно. Мы поженились, а отношения так и не наладились. © Натали Куликова / Facebook

Какая любопытная дата у молодоженов...

«За 2 дня до свадьбы я решила покрасить волосы без перчаток. И вот что получилось. Просто кошмар!»

Никогда не нанимайте фотографа животных на свадьбу

Свадьбы утомляют. Невеста почувствовала это на себе

«Фото со свадьбы моей тети. Мама сказала взять торт двумя руками, а я возразил, что уже взрослый и мне не нужно советовать, как держать торт»

«Платье, которое мама собирается надеть на мою свадьбу. По ее мнению, оно не белое, а „хрустальное“»

Первые шаги к семейному бюджету

Праздновали свадьбу. Приехали из ЗАГСа в ресторан, там куча родственников, его родители с хлебом и солью — в общем, все по правилам. Стоим улыбаемся в камеру, к нам подходят с конвертами денег и пожеланий всего наилучшего. Гости рассаживаются по местам, мы тоже садимся в центр, начинаем дружненько пировать, но внезапно мой новоиспеченный муженек убегает в туалет и застревает там. Как потом выяснилось, он там все подаренные деньги пересчитывал. На свадьбе. В туалете. Без меня! © Подслушано Беларусь / VK

«Отдал любимую рубашку в химчистку, и вот в каком виде мне ее вернули. Я собирался надеть ее на свадьбу босса. Похоже, пора по магазинам»