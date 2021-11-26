17 фото, доказывающих, что для свадьбы нужны нервы крепче, чем корабельные канаты
Свадьба — событие торжественное, трогательное и запоминающееся. Потому жених и невеста хотят, чтобы все прошло идеально. Ведь свидетелями оплошности на таком масштабном мероприятии будут не только сами брачующиеся, но также родственники и друзья.
Мы в AdMe.ru знаем, что порой даже четкий план не гарантирует того, что все пройдет гладко. Однако не стоит огорчаться, когда что-то идет не так, как задумывалось, ведь именно неожиданные мелочи и делают свадьбу исключительной.
«У меня свадьба в следующем месяце. Заказала себе туфли и была в предвкушении перед примеркой, пока не открыла коробку»
«Мачеха пришла на мою свадьбу в кружевном белом платье»
Наглядно о вредности
- Свекровь надела на мою свадьбу белый костюм. И я была в белом костюме. Она его видела до свадьбы, и у нее, к слову, полно других нарядов. Это определило мое отношение к ней на всю жизнь. Я замужем 23 года. Живем со свекровью в разных странах и не общаемся. © Людмила Гонопольская / Facebook
«Мы сидели под дождем в октябре, потому что молодожены не продумали запасной план для свадьбы. У них даже не хватило зонтов для всех гостей»
«На свадебной вечеринке зажгли фейерверк прямо в помещении, в котором не было нормальной вентиляции. В итоге гости разбежались»
«Я фотограф. Готовился к первой свадебной съемке в сезоне, но уронил объектив»
«Кому пришло в голову провести репетиционный ужин в аквариуме? Этот дельфин все время смотрит на еду»
«Свадебный торт на свадьбе лучшей подруги моей сестры»
Вроде бы не кольцо из романов Дж. Р. Р. Толкина, но тоже накалило отношения
- Так случилось, что моя свекровь украла кольца за день до свадьбы. Муж и свекор уговаривали вернуть и вести себя адекватно. Мы поженились, а отношения так и не наладились. © Натали Куликова / Facebook
Какая любопытная дата у молодоженов...
«За 2 дня до свадьбы я решила покрасить волосы без перчаток. И вот что получилось. Просто кошмар!»
Никогда не нанимайте фотографа животных на свадьбу
Свадьбы утомляют. Невеста почувствовала это на себе
«Фото со свадьбы моей тети. Мама сказала взять торт двумя руками, а я возразил, что уже взрослый и мне не нужно советовать, как держать торт»
«Платье, которое мама собирается надеть на мою свадьбу. По ее мнению, оно не белое, а „хрустальное“»
Первые шаги к семейному бюджету
- Праздновали свадьбу. Приехали из ЗАГСа в ресторан, там куча родственников, его родители с хлебом и солью — в общем, все по правилам. Стоим улыбаемся в камеру, к нам подходят с конвертами денег и пожеланий всего наилучшего. Гости рассаживаются по местам, мы тоже садимся в центр, начинаем дружненько пировать, но внезапно мой новоиспеченный муженек убегает в туалет и застревает там. Как потом выяснилось, он там все подаренные деньги пересчитывал. На свадьбе. В туалете. Без меня! © Подслушано Беларусь / VK
«Отдал любимую рубашку в химчистку, и вот в каком виде мне ее вернули. Я собирался надеть ее на свадьбу босса. Похоже, пора по магазинам»
А вы помните какие-нибудь казусы, случавшиеся во время свадеб?
Фото на превью ad9344 / Reddit
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