17 фото, для которых лучшего момента было просто не придумать
Любое фото способно уловить и оставить на память лишь один миг. Но иногда именно нужный момент превращает фотографию в целый остросюжетный фильм, в котором угадывается и завязка, и финал.
Мы в AdMe.ru считаем, что умение вовремя выхватить фотоаппарат — это вполне себе искусство, ведь авторы получившихся снимков получают вдоволь лайков и комментариев за свои шедевры.
«Сфотографировала своего парня, когда он падал с лодки, и только потом поняла, что в это же время кто-то упал с яхты на заднем плане»
«Принтер завредничал сегодня. Действительно, форс-мажор...»
«Из-за освещения я почему-то выгляжу полупрозрачным»
Когда хочется попросить кота не пинать камеру
«Мой телефон сделал это фото, пока падал мне на лицо»
При должной фантазии обычное облако может стать произведением искусства
Котики улеглись в виде инь-ян
«Разговаривала с соседом и увидела вот это»
«Мы с братом на фоне извержения вулкана в Исландии»
«Голубь мастерски дополнил фотографию моей девушки»
«Сфотографировал соседского кота, который хочет зайти»
Когда пытаешься сфотографировать собаку в ветреный день
«Решил посушить рыбу. Помогите!»
«Верблюд тоже захотел селфи»
«Просто хотела сфотографировать велосипед»
«Зеркальное здание слилось с небом позади себя»
«Видимо, чизкейк стоило делать хотя бы ради этого фото»
А теперь ваша очередь показать фото, которые вы сделали в самый подходящий момент!
Фото на превью show27name / Twitter
Поделиться этой статьёй