17 фото, для которых лучшего момента было просто не придумать

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Любое фото способно уловить и оставить на память лишь один миг. Но иногда именно нужный момент превращает фотографию в целый остросюжетный фильм, в котором угадывается и завязка, и финал.

Мы в AdMe.ru считаем, что умение вовремя выхватить фотоаппарат — это вполне себе искусство, ведь авторы получившихся снимков получают вдоволь лайков и комментариев за свои шедевры.

«Сфотографировала своего парня, когда он падал с лодки, и только потом поняла, что в это же время кто-то упал с яхты на заднем плане»

«Принтер завредничал сегодня. Действительно, форс-мажор...»

«Из-за освещения я почему-то выгляжу полупрозрачным»

Когда хочется попросить кота не пинать камеру

«Мой телефон сделал это фото, пока падал мне на лицо»

При должной фантазии обычное облако может стать произведением искусства

Котики улеглись в виде инь-ян

«Разговаривала с соседом и увидела вот это»

«Мы с братом на фоне извержения вулкана в Исландии»

«Голубь мастерски дополнил фотографию моей девушки»

«Сфотографировал соседского кота, который хочет зайти»

Когда пытаешься сфотографировать собаку в ветреный день

«Решил посушить рыбу. Помогите!»

«Верблюд тоже захотел селфи»

«Просто хотела сфотографировать велосипед»

«Зеркальное здание слилось с небом позади себя»

«Видимо, чизкейк стоило делать хотя бы ради этого фото»