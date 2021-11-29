17 фееричных переписок, доказывающих, что в общении с близкими всегда нужно быть начеку

Семейные чаты и переписки с родными — неиссякаемый источник перлов. Кто, как не родственники, умеют козырнуть красным словцом, никого не стесняясь — все ведь свои. А потом скриншоты таких сообщений разлетаются по всему интернету и вызывают взрывы истерического хохота.

Мы в AdMe.ru обожаем читать чужие переписки, но только если их участники сами выложили эти беседы в сеть. Именно так и поступили герои нашей подборки. А в бонусе притаился скриншот переписки на деликатную тему.

17. Если ваши отношения с детьми не похожи на это, то зачем вообще вы рожали?

16. Дочурка с характером

15. «Я вот, читая про всякие закидоны беременных, искренне считала, что у меня в свое время загонов не было. Но, похоже, за 4 года я просто успела многое забыть»

14. Знакомая ситуация

13. Когда песня слишком прочно засела в голове

12. "Чьи-то родители: дарят своим детям квартиры, машины. Мои родители:

11.

"Потихоньку захожу домой, чтобы никого не разбудить.

Папа:

10. «Комментарии в сторис, уровень: моя мама»

9. Реакция, отточенная годами

8.

"Сестра с мужем расписались недавно, были только они вдвоем. В семейный чат она скинула свадебные фото.

Бабушка:

7. Какая удачная языковая игра

6. Но ведь и впрямь серьезный повод

5. Похвальная целеустремленность

4. «Мне только что исполнилось 40, и сестра прислала мне это сообщение. Я никогда не слышал эту историю»

3. «Подруга пишет о своих детях»

2. Судьбу не так-то просто обмануть

1. Так вот в чем секрет Кэмерона

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