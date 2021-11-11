17 фамилий, которые добавляют в жизнь своих владельцев тонну шуток и щепотку перца
Практически любая фамилия может стать поводом для шуток и неловких ситуаций. Пожалуй, только Ивановы, Петровы и Кузнецовы могут быть более-менее спокойны, что их паспортные данные не вызовут никакой особой реакции у собеседника. Остальным же хотя бы раз в жизни наверняка доводилось сталкиваться с казусами из-за фамилии или ее сочетания с именем.
Мы в AdMe.ru уверены, что у большинства людей есть вагон и маленькая тележка историй, связанных с нестандартными фамилиями. И наша статья — очередное тому доказательство.
- У моих знакомых родилась дочь, и стали думать они, как же ее назвать. Так как у матери было необычное для русского слуха немецкое имя — Биргит, то и дочь решено было назвать заморским именем, а именно — Стефани. Отец — Ростислав, и получилась у них Стефани Ростиславовна. Все бы ничего, и вроде даже здорово звучит, только вот фамилия у нее Курицына. © Alexegorov73 / Pikabu
- У однокурсника была фамилия И, просто одна буква, кореец он. Сдавали как-то экзамен по литературе, принимала его преподаватель, которая у нас никогда пар не вела, то есть не знает нас совершенно. Говорит: «Если кому выйти надо в туалет, то говорите мне фамилию, я вас запишу». Встает это парень, она ему: «Фамилию скажи». Он: «И». Она: «Я говорю: фамилию мне скажи». Он: «И!» Опять она: «Фамилию скажи свою!» Он: «Да И у меня фамилия». И показывает себя в журнале. Она: «Что, И и все, что-ли?» В общем, экзамен чуть не сорвали, потому что ржали над этим минут 10 вместе с преподом. © SakhPaPasha / Pikabu
- Да, это моя фамилия. Да, классно. Да, конечно, по вашему совету я, естественно, не буду ее менять после свадьбы. Да, у моего внушительного папы тоже такая фамилия; да, у моего брата-футболиста ростом почти 2 метра тоже такая фамилия. Да, да, да, Ягодка, не вру, наша фамилия — Ягодка. © Подслушано / VK
- У нас в бригаде работает парень. Недавно он женился и взял фамилию жены. Был Козловский, а стал Князев. Сразу же получил кликуху «Князь Козловский». © anonimus_stories / Instagram
- У наших поставщиков сменился менеджер по работе с клиентами, и я стал работать с АлександрИной. В наш век странных имен достаточно, поэтому не придал особого значения. Более 6 месяцев я общался к ней по телефону и электронной почте: «Здравствуйте, АлександрИна», АлександрИна то, АлександрИна се, пока сегодня не обратил внимание, что после ее имени есть еще инициалы — М. В. Оказалось, что Александрина — это фамилия: АлексАндрина Мария Викторовна. То есть я все это время обращался к ней по фамилии, и она меня ни разу не поправила. Вот что значит клиентоориентированность. © Tentaklia / Pikabu
- Был клиент с фамилией Салат. Хорошо, что мама не назвала его Оливье. Когда операторы переспрашивали: «Салат?» — он говорил: «Ну да, Салат как салат». © Lisichka1981 / Pikabu
- Одногруппник был по фамилии Мальчик. Когда его вызывали куда-то, в деканат например, в аудиторию заглядывали и просили Мальчика Сережу. Практически все преподаватели, попав в первый раз в такую ситуацию, спрашивали фамилию мальчика Сережи. А один, когда ему ответили, что Мальчик, даже заявил, что если Сережа, то это явно не девочка. © Alex Androshcuk / Facebook
- У меня в институте у одной девушки была фамилия Чё. В журнале точки над ё регулярно не писали. На перекличках бывало смешно:
— Че.
— Чё.
— Че!
— Чё!
— Че!!!
— Чё!!! Чё моя фамилия! © MouseFromMars / Pikabu
- Папа рассказывал: в советское время работал он на севере в Якутии водителем. В гараже у них были два шофера, у одного фамилия Зайцев, а у другого — Шестеро. Однажды заведующий гаражом по громкой связи объявляет: «Шестеро, Зайцев, зайдите в диспетчерскую!» © Олена Жеромська / Facebook
- У деда на работе был водитель с фамилией Любовник. Пришел новый сотрудник, который не знал про Любовника. Слышит он разговор, как одна из подчиненных говорит: «Я с Любовником поеду». Подумал, что узнал тайну века, и побежал ее мужу докладывать, мол, жена у тебя гулящая. Муж понял, в чем дело, решил подыграть и говорит: «Домой вернется — я ей задам!» © Камилла Валитова / Facebook
- Работаю воспитателем в детском саду. В целом группа у меня очень спокойная, не считая двоих детей (мальчик и девочка), которые никак не могут ужиться под одной крышей. Вроде бы обыкновенная ситуация, которая случается в любой детской группе, но юмора придает тот факт, что у нее фамилия Заяц, а у него — Волк. © Палата № 6 / VK
- У меня есть знакомый с фамилией Котлиевский, его всегда котлетой называли. Он женился, взял фамилию жены — Фишер. Ну просто стали называть его «рыбная котлета». Ничего не изменилось. © bruja_julia / Instagram
- Моя фамилия Любивая. Работаю администратором в тренажерном зале. Клиенты в основном мужчины. Мне каждую неделю звонят жены или подруги этих мужчин и устраивают разборки вроде: «У тебя совесть есть? Да ты знаешь, что у нас любовь, морковь, семья?» На мои вопросы, что случилось и какого лешего они мне звонят, все отвечают, что я в телефоне записана как Любимая Оля. Женщины, прежде чем орать, внимательно читайте все по буковкам. Реально бесит уже. © Подслушано / VK
- Есть одна знакомая. В замужестве стала Трусова. Родили они дочку, спрашиваю: «Как назвали?» Отвечает: «Майя. Майка Трусова — комплектик!» © МадамА / AdMe
- Работала со мной девушка, которую звали, как любимую супругу генерала Бонапарта, Жозефиной. Имя очень красивое, но на бейдже кассира должна быть еще и фамилия. В итоге все покупатели угорали со смеху: их обслуживала Жозефина по фамилии Ковбаса! © Татьяна Серпокрыл / Facebook
- Когда я жила в общежитии, к нам на вечеринку пришла знакомая друзей с дефектом дикции — сильно картавила. Я несколько раз потом от них слышала, мол, картавая приезжала, а как картавая экзамены сдала, к нам в выходные картавая придет. В конце концов я не выдержала, высказала, что им должно быть стыдно так отзываться о подруге и ее дефекте. После того как они отсмеялись, сказали, что это ее фамилия. Я, конечно, не поверила и в следующий ее визит к нам спросила ее саму. Действительно, Картавая. © Ирина Прудова / Facebook
- Училась с девушкой по фамилии Отрышко. Когда ее вызывали к доске, получалось «Отрыжка». Она дико обижалась и всегда поправляла. Когда узнали ее девичью фамилию — Антипова, — удивились, почему взяла фамилию мужа. Она высокомерно ответила, что не фамилия украшает человека, а человек фамилию! Может, она и права? © Татьяна Стрельцова / Facebook
А какие нетривиальные фамилии встречались в жизни вам?
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