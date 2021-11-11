17 фамилий, которые добавляют в жизнь своих владельцев тонну шуток и щепотку перца

Практически любая фамилия может стать поводом для шуток и неловких ситуаций. Пожалуй, только Ивановы, Петровы и Кузнецовы могут быть более-менее спокойны, что их паспортные данные не вызовут никакой особой реакции у собеседника. Остальным же хотя бы раз в жизни наверняка доводилось сталкиваться с казусами из-за фамилии или ее сочетания с именем.