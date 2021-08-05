17 фактов о человеческом теле, которые звучат как бред сумасшедшего, а ведь все это чистая правда
Говорят, что чужая душа — потемки, но это же можно сказать и про наше тело, которое таит в себе множество загадок и сюрпризов и порой ставит в тупик даже ученых. В человеческом организме происходят тысячи процессов, и почти все они преследуют определенную цель или приносят какую-то пользу. Вероятно, вы и не догадывались, что за один час простого чтения наших статей вы можете сжечь более 80 ккал — примерно столько же содержится в порции запеченных кабачков с сыром.
Мы в AdMe.ru выяснили, какая самая сильная мышца в нашем теле, зачем мозгу извилины и почему беременные женщины буквально сияют. А помогли нам в этом один любопытный тред и обычные пользователи соцсети Reddit.
- — В период беременности объем крови в организме женщины увеличивается на 30–50 %. © centaurquestions / Reddit
— А, так вот почему беременные то и дело слышат в свой адрес: «Ты вся сияешь!» Оказывается, все дело в увеличении кровообращения, из-за которого сальные железы работают усиленно. © hellokittyeviltwin / Reddit
— Именно. Просто «Ты вся сияешь!» звучит приятнее, чем «У тебя такая жирная кожа!» © CPDjack / Reddit
- Вы можете этого даже не замечать, но каждую минуту мы теряем от 30 000 до 40 000 отмерших клеток кожи с ее поверхности. Это почти 4 кг клеток в год. © ae1021 / Reddit
- Вы быстрее выносите и родите ребенка, чем отрастите отсутствующий ноготь на ноге. © CurrentAttention3 / Reddit
- — Когда во время операции врачам нужно временно извлечь органы, возвращать их в точности на то же место вовсе не обязательно — ваш организм сам со временем вернет им нужное положение. © IamaJarJar / Reddit
— Точно! Я недавно перенесла операцию на тазу, и хирург тогда еще небрежно так бросил: «Ах да, мы вам там сместили кишечник немного, не удивляйтесь коликам если что». © cactus_blues / Reddit
- Наш мозг выглядит морщинистым, поскольку за счет складок он способен помещаться в черепной коробке — извилины обеспечивают большую площадь поверхности, используя ограниченное пространство внутри черепа. Вот почему у многих животных, у которых мозг меньше (например, грызунов), он полностью гладкий. © Matrozi / Reddit
- Хотя вес нашего мозга составляет всего 2 % от массы тела, потребляет он 20 % энергии, которую наш организм получает вместе с пищей. В среднем человек сжигает 350–450 ккал, просто размышляя о чем-то. © MoodyTeeth / Reddit
- Роговица — единственная часть человеческого тела, не имеющая кровоснабжения. Она также является самой быстрозаживающей тканью в нашем организме. Большинство ссадин и царапин на роговице заживают уже в течение 24–36 часов. © _Nugget_UwU / Reddit
- У нас в школе был врач, который рассказал, что несколько раз в жизни сталкивался с пациентами, у которых органы были расположены зеркально. Встречая такого человека, он любил подшучивать над студентами-медиками и просил их прослушать сердцебиение, а сам исподтишка наблюдал, как бледнеют их лица, когда они прикладывали стетоскоп к левой стороне грудной клетки. © Frosty_Mess_2265 / Reddit
- Наш мозг влияет на нашу физическую силу и выносливость. Вот почему под воздействием адреналина человек способен поднять автомобиль, например, чтобы спасти ребенка. Наше тело обладает огромной силой, но, чтобы не навредить себе и другим людям, мозгу приходится ее контролировать. © Andibular / Reddit
- Самая сильная мышца в теле человека — это жевательная мышца. В 1986 году Ричард Хофманн из Флориды выполнил укус силой в 442 кг и установил рекорд Гиннесса. © Exciting_Clock2807 / Reddit
- У 39 % человек в области колена имеется лишняя кость. Когда-то она считалась утраченной в ходе эволюции; около века назад кость наблюдалась всего у 11 % людей, а сейчас стала встречаться в скелетах в 3 раза чаще. © Cruithne / Reddit
- Если у женщины положительный резус-фактор, она без проблем может выносить и родить детей как с положительным, так и с отрицательным резусом. Но если у беременной резус-фактор отрицательный, а у ребенка — положительный, матери необходимо сделать прививку с антителами, чтобы ее иммунная система не атаковала плод. © Lipstick_On / Reddit
- Площадь поверхности человеческих легких примерно равна площади теннисного корта. Дело в том, что поверхность легких, как и кишечник, не плоская. Она имеет множество бронхиол и альвеол, увеличивающих площадь поверхности. Представьте себе ровный участок земли: чтобы найти его площадь, нужно ширину умножить на длину. А теперь представьте, что этот участок засажен множеством кустов, деревьев и других растений: его площадь в таком случае будет равна ширине, помноженной на длину участка, прибавить площадь каждого листочка и стебля каждого растения и отнять площадь небольшой области, где стволы соприкасаются с землей. Вот так же и с легкими. © felipebsr / Reddit
- Аппендикс — вовсе не рудимент. На самом деле он предназначен для защиты полезных бактерий в кишечнике. Да, без него можно прожить, но он уж точно не бесполезный. © S_J_Emerald / Reddit
- Люди верят во все эти детокс-диеты и другие способы выведения токсинов, но лучше всего и, главное, естественным образом с этим справляется наша печень. Устраивать детокс — это все равно что надеть каску на каску. © LAbedandbreakfast / Reddit
- У человека и шимпанзе, а также других приматов, на теле примерно 5 миллионов волосяных фолликулов. Просто большинство человеческих волос намного короче и тоньше. © Inner_Inspection6408 / Reddit
- Человеческий организм имеет поразительную способность приспосабливаться к экстремальным условиям. К примеру, у людей, живущих высоко в горах, увеличиваются легкие, а у морских кочевников из Юго-Восточной Азии селезенка на 50 % больше, чем у обычного человека. Это позволяет им проводить под водой по 8 часов в день, ловя осьминогов голыми руками. © localhelic0pter7 / Reddit
А какие невообразимые факты о человеческом организме знаете вы?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com
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