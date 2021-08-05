17 фактов о человеческом теле, которые звучат как бред сумасшедшего, а ведь все это чистая правда

Говорят, что чужая душа — потемки, но это же можно сказать и про наше тело, которое таит в себе множество загадок и сюрпризов и порой ставит в тупик даже ученых. В человеческом организме происходят тысячи процессов, и почти все они преследуют определенную цель или приносят какую-то пользу. Вероятно, вы и не догадывались, что за один час простого чтения наших статей вы можете сжечь более 80 ккал — примерно столько же содержится в порции запеченных кабачков с сыром.