17 эмоциональных фото о том, что все в этой жизни бывает в первый раз
Все в этой жизни бывает в первый раз: первое свидание, поцелуй, путешествие. Но порой случаются невероятные вещи и можно пожалеть о том, что под рукой нет фотокамеры. А вот героям нашей подборки удалось запечатлеть на память эти моменты своей жизни.
Мы в AdMe.ru уверены, что первые эмоции — самые яркие и неподдельные, и просто не можем не поделиться ими с вами.
1. «Прошло 4 года, как я встала после первой трансплантации легкого»
2. «Мне 23 — и я впервые в жизни слепил снеговика»
3. «Две недели назад мы завели щенка. Сегодня я впервые оставила его одного, чтобы пойти в колледж»
4. «Моя дочь сделала первые шаги»
5. «Мой дядя из Филиппин никогда прежде не видел снега»
6. «Я первый, кто едет по этой трассе»
7. «Моя сестра, у которой серьезные проблемы со здоровьем, вчера в первый раз пошла на свидание перед танцами»
8. «Первый день с моей дочерью»
9. «Мой муж играет на гитаре, чтобы успокоить котенка в его первую ночь в нашем доме»
10. Первый раз на льду
11. «Кот впервые услышал, как я чихаю»
12. «Она в первый раз увидела снег»
13. «Мамино первое путешествие за рубеж. Она в первый раз летела на самолете»
14. «Мой первый мостик на пилоне»
15. «Первый день на работе»
16. «Мама впервые в тренажерном зале. Спорт необходим ее слабым мышцам»
17. «Моя первая собака. Я ждал этого 29 лет — и вот, благодаря моей девушке, мечта сбылась»
А что необычного случалось с вами в первый раз недавно?
Фото на превью unknown / reddit