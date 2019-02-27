17 эмоциональных фото о том, что все в этой жизни бывает в первый раз

44 1

24

15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все в этой жизни бывает в первый раз: первое свидание, поцелуй, путешествие. Но порой случаются невероятные вещи и можно пожалеть о том, что под рукой нет фотокамеры. А вот героям нашей подборки удалось запечатлеть на память эти моменты своей жизни.

Мы в AdMe.ru уверены, что первые эмоции — самые яркие и неподдельные, и просто не можем не поделиться ими с вами.

1. «Прошло 4 года, как я встала после первой трансплантации легкого»

2. «Мне 23 — и я впервые в жизни слепил снеговика»

3. «Две недели назад мы завели щенка. Сегодня я впервые оставила его одного, чтобы пойти в колледж»

4. «Моя дочь сделала первые шаги»

5. «Мой дядя из Филиппин никогда прежде не видел снега»

6. «Я первый, кто едет по этой трассе»

7. «Моя сестра, у которой серьезные проблемы со здоровьем, вчера в первый раз пошла на свидание перед танцами»

8. «Первый день с моей дочерью»

9. «Мой муж играет на гитаре, чтобы успокоить котенка в его первую ночь в нашем доме»

10. Первый раз на льду

11. «Кот впервые услышал, как я чихаю»

12. «Она в первый раз увидела снег»

13. «Мамино первое путешествие за рубеж. Она в первый раз летела на самолете»

14. «Мой первый мостик на пилоне»

15. «Первый день на работе»

16. «Мама впервые в тренажерном зале. Спорт необходим ее слабым мышцам»

17. «Моя первая собака. Я ждал этого 29 лет — и вот, благодаря моей девушке, мечта сбылась»

А что необычного случалось с вами в первый раз недавно?