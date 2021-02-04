17 домочадцев, которые способны довести родню до нервного тика в кратчайшие сроки
Семья — это не только любовь, поддержка и ответственность. Временами родственные отношения приводят к тому, что начинает нервически дергаться глаз, а живот — болеть от смеха — зависит от того, что именно учудили наши домочадцы.
Эта подборка заставила нас в AdMe.ru искренне посочувствовать тем людям, чьи родственники вольно или невольно устроили им нешуточные подлянки. А еще пожелать «пострадавшим» крепких нервов и несокрушимого чувства юмора.
«Сегодня наши дети вывели игру в прятки на новый уровень»
«Самая смешная открытка, которую я когда-либо получал»
Слева: «Поздравляем с 18-летием. Здесь $ 100...» Справа: «Фигушки! Налоги! Добро пожаловать во взрослую жизнь».
«У меня есть любимая история про одну вещь»
«Попросил у брата немного льда»
«Жена хотела Sprite, а я купил ей 7 Up. Вот что она написала на бутылке»
«Фальшивый Sprite».
«Попросил маму побрить мне волосы вокруг ушей, но она использовала не ту насадку, так что теперь я лысый»
«4-летний племянник нарисовал мой очень „лестный“ портрет»
«Так мама разрезала мой именинный торт»
«В общем, брат устроил пранк и сотворил вот это... А у нас нет ключа»
«Целый день потратил на приготовление птицы к праздничному ужину. Попросил отца присмотреть за ней, пока я гуляю с собакой. Вернулся и увидел это»
«Мама сломала мой телевизор»
«Дочка нарисовала мне это пару лет назад. Сегодня я посмотрела на обратную сторону рисунка»
Слева: «Люблю тебя до Луны и обратно». Справа: «Любовь — обман».
«Косметичка сестры после того, как папа случайно сел на нее»
«Два дня, как у нас есть велотренажер, и папа уже нашел ему применение»
«Закончилась туалетная бумага — папа заменил»
«Я хочу сыграть в игру».
«Мама спросила, какой торт я хочу на день рождения. Я сказала: „Морковный“ — и получила В ТОЧНОСТИ то, что попросила. Смешно, мам»
«Жена съела половину моего шоколадного круассана. Я не знал об этом, пока не развернул его на работе»
А ваши домочадцы часто «радуют» вас подобным образом?
Фото на превью kinderbuenocokezero / Reddit