17 домочадцев, которые способны довести родню до нервного тика в кратчайшие сроки

Семья — это не только любовь, поддержка и ответственность. Временами родственные отношения приводят к тому, что начинает нервически дергаться глаз, а живот — болеть от смеха — зависит от того, что именно учудили наши домочадцы.

Эта подборка заставила нас в AdMe.ru искренне посочувствовать тем людям, чьи родственники вольно или невольно устроили им нешуточные подлянки. А еще пожелать «пострадавшим» крепких нервов и несокрушимого чувства юмора.

«Сегодня наши дети вывели игру в прятки на новый уровень»

«Самая смешная открытка, которую я когда-либо получал»

Слева: «Поздравляем с 18-летием. Здесь $ 100...» Справа: «Фигушки! Налоги! Добро пожаловать во взрослую жизнь».

«У меня есть любимая история про одну вещь»

«Попросил у брата немного льда»

«Жена хотела Sprite, а я купил ей 7 Up. Вот что она написала на бутылке»

«Фальшивый Sprite».

«Попросил маму побрить мне волосы вокруг ушей, но она использовала не ту насадку, так что теперь я лысый»

«4-летний племянник нарисовал мой очень „лестный“ портрет»

«Так мама разрезала мой именинный торт»

«В общем, брат устроил пранк и сотворил вот это... А у нас нет ключа»

«Целый день потратил на приготовление птицы к праздничному ужину. Попросил отца присмотреть за ней, пока я гуляю с собакой. Вернулся и увидел это»

«Мама сломала мой телевизор»

«Дочка нарисовала мне это пару лет назад. Сегодня я посмотрела на обратную сторону рисунка»

Слева: «Люблю тебя до Луны и обратно». Справа: «Любовь — обман».

«Косметичка сестры после того, как папа случайно сел на нее»

«Два дня, как у нас есть велотренажер, и папа уже нашел ему применение»

«Закончилась туалетная бумага — папа заменил»

«Я хочу сыграть в игру».

«Мама спросила, какой торт я хочу на день рождения. Я сказала: „Морковный“ — и получила В ТОЧНОСТИ то, что попросила. Смешно, мам»

«Жена съела половину моего шоколадного круассана. Я не знал об этом, пока не развернул его на работе»