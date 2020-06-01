17 доказательств того, что жизнь побеждает все
Мы привыкли видеть силу природы в разрушениях: цунами, землетрясения, извержения вулканов и даже нашествия саранчи. Редко нам приходится изумляться ее мирным воплощениям, а тем временем их не так уж и мало, стоит только внимательно оглядеться.
Редакция AdMe.ru предлагает вам на минутку отвлечься от всего обыденного и посмотреть на фотографии, где главный герой — сама жизнь.
1. Он не просто вырос на кирпичной стене, но и расцвел. И как расцвел!
2. Жить захочешь — и не так извернешься
3. Просто картошка, забытая в бане
4. Так вот кто асфальт портит!
5. «Сегодня увидел маленькое чудо природы.
В старом мощном дереве, в уютном „кармашке“, защищенный от ветров и непогоды, зеленеет юный росток»
6. Вот так выглядит жизнь после жизни
7. Крошечный сад в бетонных джунглях
8. Это дерево сильно пострадало в лесном пожаре, но продолжает жить
9. «Купили яйца и положили их в кастрюлю под лампу. Через 17 дней одно яйцо зашевелилось и замерло. Расстроились. А через сутки муж сообщил: „У вас там зверь!“ Знакомьтесь: зверь»
«Потом вылупились еще 5 желтых комочков. Перепелята — милые создания, которые спят и какают везде. Сейчас им по 50–55 дней. Несколько суток назад они снесли первые яйца и готовятся к переезду на дачу к дедушке».
10. За что держится корнями этот куст, осталось для нас загадкой
11. «Прошлой весной я засеял огород, но особо не заморачивался, поэтому все погибло. Кроме этой морковки. Она пережила зиму, выдержала конкуренцию с сорняками и взошла. Полная победа!»
12. «Никогда раньше не видела такого. Интересно, сколько времени потребовалось дереву, чтобы вот так обхватить столб с баскетбольным кольцом?»
13. Весна: асфальт заколосился
14. Эти цветы проросли через асфальт на высоте 1 800 м над уровнем моря при температуре —2 °C
15. Остановить жизнь не способен даже бетон
16. Для некоторых и стены здания не преграда
17. А кто-то способен преодолеть и силу притяжения
А у вас есть примеры таких животворящих кадров? Прикрепляйте фотографии к комментариям, сделаем этот мир чуточку краше.
Фото на превью Elfiana / pikabu