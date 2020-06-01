17 доказательств того, что жизнь побеждает все

74 0 20 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли видеть силу природы в разрушениях: цунами, землетрясения, извержения вулканов и даже нашествия саранчи. Редко нам приходится изумляться ее мирным воплощениям, а тем временем их не так уж и мало, стоит только внимательно оглядеться.

Редакция AdMe.ru предлагает вам на минутку отвлечься от всего обыденного и посмотреть на фотографии, где главный герой — сама жизнь.

1. Он не просто вырос на кирпичной стене, но и расцвел. И как расцвел!

2. Жить захочешь — и не так извернешься

3. Просто картошка, забытая в бане

4. Так вот кто асфальт портит!

5. «Сегодня увидел маленькое чудо природы.

В старом мощном дереве, в уютном „кармашке“, защищенный от ветров и непогоды, зеленеет юный росток»

6. Вот так выглядит жизнь после жизни

7. Крошечный сад в бетонных джунглях

8. Это дерево сильно пострадало в лесном пожаре, но продолжает жить

9. «Купили яйца и положили их в кастрюлю под лампу. Через 17 дней одно яйцо зашевелилось и замерло. Расстроились. А через сутки муж сообщил: „У вас там зверь!“ Знакомьтесь: зверь»

«Потом вылупились еще 5 желтых комочков. Перепелята — милые создания, которые спят и какают везде. Сейчас им по 50–55 дней. Несколько суток назад они снесли первые яйца и готовятся к переезду на дачу к дедушке».

10. За что держится корнями этот куст, осталось для нас загадкой

11. «Прошлой весной я засеял огород, но особо не заморачивался, поэтому все погибло. Кроме этой морковки. Она пережила зиму, выдержала конкуренцию с сорняками и взошла. Полная победа!»

12. «Никогда раньше не видела такого. Интересно, сколько времени потребовалось дереву, чтобы вот так обхватить столб с баскетбольным кольцом?»

13. Весна: асфальт заколосился

14. Эти цветы проросли через асфальт на высоте 1 800 м над уровнем моря при температуре —2 °C

15. Остановить жизнь не способен даже бетон

16. Для некоторых и стены здания не преграда

17. А кто-то способен преодолеть и силу притяжения

А у вас есть примеры таких животворящих кадров? Прикрепляйте фотографии к комментариям, сделаем этот мир чуточку краше.