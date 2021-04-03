17 доказательств того, что встретить настоящего друга — это круче, чем выиграть в лотерею

Практически у каждого человека есть много знакомых, десятки приятелей и всего несколько настоящих друзей, а то и один-единственный друг. Люди, на которых можно положиться в любой ситуации, — настоящее богатство, поэтому мы ценим такие отношения и стараемся сохранить.

Мы в AdMe.ru уверены, что дружбе не страшны годы и расстояния. И фотографии пользователей сети — прямое тому доказательство. А в конце статьи вас ждет бонус, подтверждающий, что действительно близкие люди познаются не на словах, а в поступках.

«Нашей дружбе уже более 20 лет»

«Мой дедушка (в центре) с сестрой Аннеттой (слева) со своими друзьями. Фото с разницей в 65 лет»

«Папа и его друг общаются уже больше 40 лет»

«Мы дружим уже 16 лет»

Селфи в честь 16 лет дружбы

«Спустя 10 лет ничего не изменилось. Мы были соседями по комнате в колледже, а стали лучшими подругами»

«Мы подружились в интернете. После трех лет общения мой приятель прилетел с Гавайев в Германию, чтобы пообщаться со мной вживую. Он настаивал, чтобы мы оделись так»

Лучшие подруги уже 20 лет

Фото с разницей в 7 лет

«Мы дружим уже более 50 лет»

«Есть у нас с друзьями одна традиция... Мы делаем такие фото уже 10 лет»

«Мы подружились в первый день обучения в школе. 20 лет спустя ничего не изменилось»

«Уже 18 лет у меня есть лучшая подруга. Вот мы в 5 лет и в 23 года»

Старые друзья никогда не стареют

«Мы вместе с 1-го класса, а вчера окончили школу»

«Мы с моим лучшим другом в 1-м классе и на выпускном, 11 лет спустя»

«Мы с Милли вместе уже 16 лет. Обожаю эту старушку!»

Бонус: настоящий друг всегда поможет не словом, а делом

Уже давно меня бросил муж с ребенком на руках. Ему недели 2 было. Тогда мне позвонила подруга и сказала: «Зачем нам эти мужики? Я пошла за пеленками. Тебе успокоительного купить?» Бывший хотел вернуться, но мы его в дом не пустили. Воспитали ребенка сами. Сын нас двумя мамами считает. А ведь без поддержки подруги я сломалась бы... Спасибо ей огромное. © Подслушано / Vk

Пригласили нас с женой в гости, я знаю эту девчонку: давно одна, ни с кем и никак. Ну тут уж дело не мое. Собираемся, жена в пакет кладет конфеты, колбасу, я — точилку, шестигранники, вантуз... Посидели хорошо. Но вы бы видели ее глаза! «Как так может ножик резать? И как так быстро вода утекает? А створки шкафа-купе могут ехать почти без усилий?» Мне несложно. Девушка счастлива. Жена гордится! Я чувствую себя суперменом. © Serracer / Pikabu

Мне повезло: у меня есть действительно лучший друг. Мы с ним на одном горшке сидели, с трех лет друг друга знаем. Бывало, ссорились и обижались по пустякам, но нам по 37, и мы до сих пор друзья. Мы чаще не просим помочь, а предлагаем свою помощь. Я приглашаю его на дачу отдохнуть, он соглашается. Но сразу предлагает заодно и бетон мешать, чтобы залить фундамент нового туалета или дорожки в огороде. И ведь приезжает и месит этот чертов бетон в 40-градусную жару, будто он для себя это делает. А потом искренне меня благодарит за то, что я угостил его мороженым со свежей клубникой. А когда он рассказывает мне, что собрался утеплять балкон, я спрашиваю, когда могу приехать помочь, и сам беру весь свой инструмент. Мы живем достаточно далеко друг от друга, но мне нетрудно проехать через полгорода, чтобы подсобить. И не жалко для этого ни времени, ни бензина. © Terapohit / Pikabu