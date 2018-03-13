17 доказательств того, что все всегда зависит от точки зрения

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Люди не только видят мир по-разному, но и по-разному объясняют это. Одни считают, что причиной тому служит уровень интеллекта, другие возлагают ответственность за это на менталитет, а третьи и вовсе полагают, что дело сугубо в материальном достатке. Мы решили не уходить в научные и псевдонаучные дебри, а просто еще раз посмотреть на разницу восприятия в действии.

AdMe.ru собрал 17 людей, которые смотрят на этот мир под весьма необычным ракурсом. Кто они: отчаянные оптимисты, уникумы или просто немного того? Вопрос остается открытым.

1. Когда ты романтик до мозга костей

2. «Я выпускаю их в дикую природу»

3. Достаточно лишь грезить о новой работе, чтобы полюбить имеющуюся

4. Коротко о том, насколько по-разному люди воспринимают одни и те же отношения

5. Устами почти что младенца...

6. Мы все в одной лодке, даже когда в гостинице

7. Смотреть на мир сквозь розовые очки? Легко! Главное, подобрать правильную пару

8. «Нет, ну я просто уточняю на всякий случай»

9. Зато как звучит: «outdoor training run»!

10. Совпадение? Не думаю!

11. Нет, но если действительно задуматься...

12. Особенности восприятия миллениалов

13. Все мы немного араб в роллс-ройсе

14. Мужчины vs. женщины

15. Смотря с какой стороны на это посмотреть

16. Когда читаешь между строк

17. Вот что значит накипело