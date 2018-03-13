17 доказательств того, что все всегда зависит от точки зрения
Люди не только видят мир по-разному, но и по-разному объясняют это. Одни считают, что причиной тому служит уровень интеллекта, другие возлагают ответственность за это на менталитет, а третьи и вовсе полагают, что дело сугубо в материальном достатке. Мы решили не уходить в научные и псевдонаучные дебри, а просто еще раз посмотреть на разницу восприятия в действии.
AdMe.ru собрал 17 людей, которые смотрят на этот мир под весьма необычным ракурсом. Кто они: отчаянные оптимисты, уникумы или просто немного того? Вопрос остается открытым.
1. Когда ты романтик до мозга костей
2. «Я выпускаю их в дикую природу»
3. Достаточно лишь грезить о новой работе, чтобы полюбить имеющуюся
4. Коротко о том, насколько по-разному люди воспринимают одни и те же отношения
5. Устами почти что младенца...
6. Мы все в одной лодке, даже когда в гостинице
7. Смотреть на мир сквозь розовые очки? Легко! Главное, подобрать правильную пару
8. «Нет, ну я просто уточняю на всякий случай»
9. Зато как звучит: «outdoor training run»!
10. Совпадение? Не думаю!
11. Нет, но если действительно задуматься...
12. Особенности восприятия миллениалов
13. Все мы немного араб в роллс-ройсе
14. Мужчины vs. женщины
15. Смотря с какой стороны на это посмотреть
16. Когда читаешь между строк
17. Вот что значит накипело
Фото на превью EmiBarry/twitter