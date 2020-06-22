17 доказательств того, что вместо мишленовского ресторана лучше иногда сходить в пельменную

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Получение звезд «Мишлен» — это почетное и значимое событие в истории ресторана. Но порой за желанием удивить клиента подачей и оригинальностью блюда хозяева забывают, что люди прежде всего приходят поесть.

AdMe.ru обожает еду во всех ее проявлениях и поэтому хочет показать вам фотоотчеты людей, которые просто хотели поужинать, а не наслаждаться арт-инсталляцией.

«Картофель покрасили так, чтобы он был похож на камни. Подается, к слову, с настоящими камнями»

«У заведения 3 звезды. И они сервировали десерт прямо на столе»

«Масло, поданное на камне, в ресторане с мишленовской звездой»

Комментарий: «Представьте, каково работать здесь в качестве посудомойки».

«Тартар из говядины в этом заведении подают на деревянной руке»

«Это настоящая часть комплексного меню за € 250, и тарелок в этом меню практически нет»

«В ресторане Амстердама, отмеченном звездой „Мишлен“, мой коктейль принесли в полиэтиленовом пакете»

«В этом ресторане с двумя звездами подают морепродукты на камнях. Я не уверен, что здесь вообще есть еда»

«Еда настолько дорогая, что они не могут позволить себе тарелки, судя по всему»

Представьте, что вы приходите в мишленовский ресторан в предвкушении идеального ужина, а вам говорят: «Подставляйте руку»

«Это чертовски странное блюдо называлось „Прогулка по лесу“»

«$ 165 на человека. До сих пор не понимаю, что я ел»

Комментарий: «Палочку Гарри Поттера, морковку и немного хумуса?»

«Ресторан с 3 звездами „Мишлен“ подает „Амюз-буш“, который выглядит как „силиконовый имплант для Барби“. Еще и на бревне»

«Может, лучше подавать на тарелке? Бургер упал ровно в тот момент, когда его поставили на стол»

У ресторана 2 звезды. Без комментариев

Комментарий: «Что потом случилось с перчаткой-кроликом? У меня так много вопросов».

Ресторан во Франции. Очень сложно определить, какая часть съедобная, а какая — нет

«Канапешки на кирпиче»

Комментарий: «Выглядит как крыша здания».

«Овощной крекер, который держится на прищепке и расположен на камне»

Комментарий: «Это еда или школьная поделка?»

А какое самое странное блюдо вы видели в заведениях?