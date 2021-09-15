17 доказательств того, что в Японии умеют эффектно почудить с едой

Если мы слышим словосочетание «японская еда», представляем себе суши-сет с соевым соусом или необычный мисо-суп. Но многие даже не представляют, насколько кухня Японии многогранна. Жители этой страны любят все милое, эстетичное и экстравагантное, поэтому даже привычная нам еда вроде хлеба или булочек становится настоящим шедевром. Что уж говорить про национальные блюда, например рисовые шарики онигири или карри.

Мы в AdMe.ru уже не первый раз с восхищением наблюдаем, как японцы превращают любую еду в произведение искусства. А лучшие находки показываем и вам.

«Испекла хлеб в виде Пикачу»

«Получил печенье. Что-то аппетита пока нет...»

Туалетная тема и еда в Японии часто пересекаются

Но еда и невероятная милота — гораздо чаще

Рисовые шарики в виде птичек

Вот так сюрприз!

Милое мороженое, которое при вас зальют горячим кофе или чаем

Мусс со вкусом молочного чая в виде свинок, которые уютно улеглись на булочках

Желе, похожее на ночное звездное небо

Булочки в виде тюленей

Наборы печенья в тематике мультфильма «Мой сосед Тоторо»

Милейшее японское карри

Желейный торт, изображающий Млечный Путь

Замурчательный латте-арт

Необычная подача роллов

Омлет «Торнадо» на карри

Цветная лапша, упакованная, как восковые мелки