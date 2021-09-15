17 доказательств того, что в Японии умеют эффектно почудить с едой
Если мы слышим словосочетание «японская еда», представляем себе суши-сет с соевым соусом или необычный мисо-суп. Но многие даже не представляют, насколько кухня Японии многогранна. Жители этой страны любят все милое, эстетичное и экстравагантное, поэтому даже привычная нам еда вроде хлеба или булочек становится настоящим шедевром. Что уж говорить про национальные блюда, например рисовые шарики онигири или карри.
Мы в AdMe.ru уже не первый раз с восхищением наблюдаем, как японцы превращают любую еду в произведение искусства. А лучшие находки показываем и вам.
«Испекла хлеб в виде Пикачу»
«Получил печенье. Что-то аппетита пока нет...»
Туалетная тема и еда в Японии часто пересекаются
Но еда и невероятная милота — гораздо чаще
Рисовые шарики в виде птичек
Вот так сюрприз!
Милое мороженое, которое при вас зальют горячим кофе или чаем
Мусс со вкусом молочного чая в виде свинок, которые уютно улеглись на булочках
Желе, похожее на ночное звездное небо
Булочки в виде тюленей
Наборы печенья в тематике мультфильма «Мой сосед Тоторо»
Милейшее японское карри
Желейный торт, изображающий Млечный Путь
Замурчательный латте-арт
Необычная подача роллов
Омлет «Торнадо» на карри
Цветная лапша, упакованная, как восковые мелки
А вы пробовали сами готовить какие-нибудь блюда японской кухни? Покажите нам фото своих кулинарных шедевров.
Фото на превью Mori1119M / Twitter
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