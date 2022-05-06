17 доказательств того, что в партнерских родах эмоций будет побольше, чем в бразильском сериале

Партнерские роды — явление хотя и редкое, но активно набирающее популярность. Мужчины все чаще проявляют желание присутствовать при рождении своего ребенка. Одни считают, что это сближает пару, другие убеждены в том, что в такой ответственный момент любящий человек просто обязан находиться рядом.

Мы в AdMe.ru прогулялись по просторам сети в поисках занятных историй от людей, которым довелось пройти через совместные роды. В конце статьи вас ждет история о родителях, которые хотели рожать вместе, но все пошло не по плану.

Я медсестра и как-то помогала девушке, у которой были первые роды. Ей было около 19 лет, а муж был явно намного старше. Когда ребенок родился, все суетились и вообще были на нервах. Все, кроме отца. Он просто пожал плечами и сказал: «О!» © MrSquishy_ / Reddit

Мы живем в часе езды от роддома. Когда начались схватки, я сказала парню, мол, пора ехать. Когда до роддома оставалось минут 15, я поняла, что все, начинается. Заорала, чтобы парень остановился, и мы съехали на обочину. Любимый набрал экстренную службу и побежал к моей двери, умудрившись по дороге порвать штаны и потерять ботинок. Снова начались схватки, и вот новорожденная доченька на руках у папочки. Мы оба в шоке. Что уж говорить о нашей 10-летней дочке, которая все это время сидела на заднем сиденье. © Hopeful-Sloth / Reddit

Решил присутствовать на родах. Пока была вся подготовка, я находился рядом с женой: подбадривал ее, помогал по мере сил. А вот когда начались сами роды, она меня выгнала, да я и не сопротивлялся. Потом меня позвали, показали дочку и сказали: «Посидите с ребенком». Смотрю, а у нее чепчик на головке сбился. Ну я же отец! Потянул чепчик на себя и увидел такое, что мне потом еще долго в кошмарах снилось. Вместе с чепчиком будто и кости на голове начали двигаться. Я вернул все как было и перестал вообще шевелиться. Уже потом узнал, что это норма. © Kaa1980 / Pikabu

Мои друзья работают врачами и сразу договорились о том, что рожать будут вместе. Все прошло хорошо, новоиспеченная мамочка нахваливала мужа: «Миша все время был рядом, не испугался». Сам Миша позже сказал всего одну фразу: «Я вжался в стену и думал лишь о том, чтобы меня не стошнило прямо здесь».

Все началось в 2 часа ночи, в 7:35 утра жена родила. Я присутствовал на родах от начала до конца. И кто бы что ни говорил, это очень круто, а моя жена — героиня! © DedAfanasy / Pikabu

Мы просто смотрели дома телик, как вдруг жена резко схватила меня за руку. Она поняла, что ехать куда-то уже поздно, сейчас все начнется. Но проблема — принять роды некому. Недолго думая, я набираю нашу акушерку и со словами «Что я должен сделать?» закатываю рукава. Врач детально мне рассказывала, что и как делать. И вот, вуаля, я отдаю жене нашего малыша. © Michael Wolfe / Quora

От входа в больницу до самого рождения ребенка я ни на шаг не отходил от жены. Моей задачей было находиться рядом и подбадривать ее. В ту ночь у меня появились новые седые волосы в бороде и на висках, но с задачей я справился. Сейчас вспоминаю это и не понимаю как. Когда ребенка вытащили и он закричал, я просто сел в уголке и заплакал навзрыд, со всхлипами и завываниями. За одну минуту из меня вышло все, что должно было выйти за 4 часа родов: эмоции, слезы, сопли, звуки, мысли. © valeost / Pikabu

Я присутствовал при рождении всех наших 3 детей. Это были одни из самых ярких моментов в моей жизни. Первый ребенок родился в больнице, двое других — дома. Как же это здорово — первым увидеть своего ребенка. И ничего противного в этом процессе нет, скажу я вам. © John Roberts / Quora

Есть знакомая семейная пара. Жена захотела, чтобы муж присутствовал на родах, супруг не горел особым желанием, но согласился. Настает тот самый день: палата, крики, врачи. Мужик на все это посмотрел и с ужасом выбежал за дверь. Потом еще год бил себя пяткой в грудь и говорил, что больше детей не хочет и ни о каких партнерских родах не может быть и речи. Через несколько лет выясняется, что супруга вновь беременна. Настает тот самый день во второй раз. Жена дома села на пол и стала звать мужа. В итоге супруг с телефоном под ухом консультируется с врачом и принимает роды, а первый ребенок бегает рядом. Мужика трясет, жена орет, дитя бегает и достает. Но все закончилось хорошо. © Spartleg / Pikabu

До родов сомневалась, хочу ли я, чтобы муж находился рядом. Решила, что в процессе всегда могу попросить его постоять в коридорчике. По итогу роды были сложные, мне было плохо и больно, я умоляла сделать кесарево. Но своего мужа я прежде таким не видела: он решал все вопросы, успокаивал меня, организовывал акушерку. Когда через 24 часа после экстренного кесарева меня везли в палату, акушерка мне в лифте сказала: «Хотела бы я, чтобы мой муж так себя вел при родах». В итоге он заслуженно первым взял сына на руки и, пока меня там зашивали, ходил с ним и убаюкивал. © Anastasiya / AdMe

Все 8 месяцев моей беременности муж твердил, что ни в коем случае не станет наблюдать за самим процессом родов, а будет просто стоять рядом со мной и подбадривать. Меня это устраивало. Но сразу после родов он раскололся: «Я тебя обманул! Как тут не смотреть? Вообще не понимаю, как твое тело может делать такое». © Olivia DeLeeuw / Quora

Мой бывший муж рассказывал анекдоты медсестрам, пока я кричала от боли, пытаясь родить второго ребенка! Когда ко мне зашел врач, я попросила его вывести моего шутника из комнаты. Доктор сказал: «Выйдите и подождите в приемной. Пока ваша жена здесь, чтобы вас тут не было». © Charles / Quora

Я просто хотел держать жену за руку, но медсестра заставила меня поучаствовать. Так что я насмотрелся всякого. Как только показалась головка ребенка, врач воскликнул: «Вы только гляньте! Раз, два, три, четыре». Говоря это, он разматывал пуповину, которая 4 раза обмоталась вокруг шеи нашего сыночка. Потом медсестры вымыли малыша, осмотрели и положили на грудь моей жене. © Ryan DM / Quora

Мой сын родился после экстренного кесарева, я присутствовал и за всем наблюдал. Если честно, это было круто. Никогда не забуду: только показалась маленькая ножка, а я возьми да и ляпни: «О, это же нога!» © Danny S / Quora

Когда жена рожала нашего 3-го ребенка, я спросил доктора в шутку, можно ли мне самому перекусить пуповину. Врач посмотрел на меня странным взглядом и пробормотал: «Да, наверное». Через несколько часов на свет появилась наша замечательная девочка. И врач такой: «Ладно, папка, поднимайся с пола и перекусывай пуповину, если готов». Короче, я этого не сделал. © lost-little-boy / Reddit

пуповину. Врач посмотрел на меня странным взглядом и пробормотал: «Да, наверное». Через несколько часов на свет появилась наша замечательная девочка. И врач такой: «Ладно, папка, поднимайся с пола и перекусывай пуповину, если готов». Короче, я этого не сделал. © lost-little-boy / Reddit Муж присутствовал при родах. Вот я родила, сделали мне анестезию и давай зашивать. Мужа все это растрогало, и он, выйдя за дверь, разрыдался. Тут как раз звонят родители, а он плачет и в трубку говорит: «Все, ребенка уже унесли, а Наташу шьют!» — и бросает трубку. Бедные родители... © Подслушано / Ideer

Был момент, когда муж стал бледнеть и заваливаться во время родов. Но ему сказали: «Если упадете, то мы просто вас пододвинем и останетесь тут лежать. Никто не станет вами заниматься, потому что есть дела поважнее ваших обмороков». Муж подумал и не упал. А я стала хохотать, но меня за это поругали, мол, дыхание сбиваю. © Ksaverija / AdMe

Бонус: ну, может быть, в следующий раз все получится

Мы с мужем ждали второго сына и договорились, что у нас будут партнерские роды. И вот приехали мы в роддом, врач меня осмотрела и сказала, что мужу можно ехать домой, потому что рожу я не раньше чем к обеду следующего дня. Ехать до дома на машине минут 50. Муж приехал, налил себе кружку кофе, и тут позвонила я, поздравила с сынулей. Это были самые быстрые мои роды. © natulyalya / Pikabu