18 доказательств того, что в детстве все было по-другому

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В юном возрасте не только деревья были большими, но и многое в жизни чувствовалось совсем иначе, чем сейчас. Мыльные пузыри были долговечнее, популярные песни не вызывали грустной ностальгии и даже в санатории не хотелось.

Оглядываясь в прошлое, хочется сказать самому себе: «Ты даже не поверишь, как в будущем все изменится». И герои нашей статьи делают это, правда, только в виде твитов. Но зато искренне и метко, в чем убедились мы в AdMe.ru.

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