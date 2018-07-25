17 доказательств того, что у людей с богатым воображением жизнь занимательнее, чем у других

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У некоторых людей фантазия работает круглосуточно и без выходных. Их мозг тут же генерирует идею, едва они взглянули на обыденный предмет или ситуацию. Некоторые ассоциации, которые пришли на ум героям этой подборки, способны поставить в тупик, а некоторым под силу скрасить даже самый отвратительный день. Убедитесь сами.

AdMe.ru собрал людей, которые в любой картинке видят больше, чем есть на самом деле.

1. «Шарик в виде песика улетел и приклеился к потолку»

2. «Эта фигура из музея Второй мировой войны очень похожа на Брюса Уиллиса»

3. «Столик похож на Юпитер»

4. «Кажется, у хорошего мальчика есть для меня квест»

5. «Я вижу в этом костре Феникса»

6. «Ох, парень, мне тебя жаль. Должно быть, ты знавал лучшие времена»

7. «Несъедобный ананас»

8. «Это дерево напоминает Австралию»

9. «Сделал танк из ключей»

10. «Такое ощущение, что это человечек, который наступил в помидор»

11. «Я один вижу в этом дереве Распределяющую шляпу из „Гарри Поттера“?»

12. «Узор на моей кроссовке напоминает мне группу пришельцев»

13. «Кофейный лес на дне моей чашки»

14. «Это здание — вылитый Калькулон из „Футурамы“»

15. «Мой синяк выглядит как Галактика»

16. «Да это же Человек-яичница!»

17. «Мой рюкзак — счастливый дельфин»