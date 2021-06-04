17 доказательств того, что у котов есть не только лапки, но и развитый интеллект

Ученые время от времени публикуют статьи об интеллекте животных. Но все, у кого есть питомцы, и так прекрасно знают, что котики — те еще мохнатые хитрецы. Открыть холодильник или слить за собой воду в унитазе? Легко. А иногда они даже спасают человеку жизнь. Если же вы думаете, что ваша кошка глупая, то, может, все дело в том, что ей просто невыгодно демонстрировать свой ум.