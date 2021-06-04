17 доказательств того, что у котов есть не только лапки, но и развитый интеллект
Ученые время от времени публикуют статьи об интеллекте животных. Но все, у кого есть питомцы, и так прекрасно знают, что котики — те еще мохнатые хитрецы. Открыть холодильник или слить за собой воду в унитазе? Легко. А иногда они даже спасают человеку жизнь. Если же вы думаете, что ваша кошка глупая, то, может, все дело в том, что ей просто невыгодно демонстрировать свой ум.
Мы в AdMe.ru не устаем радоваться смекалке и доброте наших пушистых собратьев.
- У кошки был любимый стул. Если я сидела на нем, она просилась на балкон, я вставала открыть дверь — и она быстро занимала мое место. © Марина Битиева-Москаленко / Facebook
- Мне было 16 лет, у меня неожиданно свело мышцу ноги. Я скорчилась от боли, а кошка подбежала ко мне и обеими лапками обхватила икру. Она стала легонько вонзать в нее коготочки. Мне стало так смешно от того, как она это делает, — и больно, и смешно. Затем кошка заглянула мне в глаза и мяукнула, мол, все ли в порядке. Боль прошла, кошка успокоилась и убежала. Потом уже я узнала, что при судорогах мышц используют укол иголки. © Natalia-Natalia St / Facebook
- Я сидела на полу и пыталась застегнуть слишком узкие шорты. И тут услышала странный звук за тумбой. Это мог быть только мой кот Падди, царапающий стену. Но он играл так, когда был котенком, и никогда не делал подобного во взрослом возрасте. Я стала его ругать, как вдруг звук изменился. Я могла только бежать и орать, потому что в моей гостиной появились осы. Более 50 штук. Я крикнула своему парню, чтобы он спасался, и он заперся в машине. Самым страшным было то, что у него была сильная аллергия на ос, и если бы они его ужалили, то он почти наверняка получил бы анафилактический шок. Кто знает, как бы все обернулось, если бы Падди вовремя не предупредил нас? © Lauren Milne / Quora
- Уже вторую ночь подряд просыпаюсь от того, что мой кот кусает струны на гитаре. Я, дабы заглушить их, засунула туда носок. Я даже смогла поспать полчаса, но мой умный кот вытащил половину этого носка. © sad_bulochka / Twitter
- Если я с кем-то громко ругаюсь, моя кошка подходит и кусает за ногу этого человека. Защищает меня, иначе кто будет ее кормить. © skukozhilsa / Twitter
- Однажды ночью мы услышали за окном кошачий плач. Мы не могли понять, кто это, ведь наши коты были дома. Спустился, открыл дверь и вижу Рыжика — соседского кота. Мы смотрим друг на друга, и я спрашиваю: «Что случилось, ты голодный?» Пошел ему за едой, а когда вернулся, увидел мышь. По крайней мере, так выглядела черная кроха, что лежала у меня на крыльце. Я включаю свет и понимаю, что «мышь» — это крошечный черный котенок. Это он плакал. Я взял котенка на руки, и в этот момент Рыжик вышел из-за куста, где он прятался. Он не притронулся к еде, которую я вынес. Когда я понес малыша в дом, Рыжик все еще стоял на крыльце и с волнением смотрел на меня.
А вот и малыш после всех испытаний. © Mario Stradale / Quora
- Я уверена в том, что мой кот Баттер понимает все, что мы говорим. Но Том, мой парень, не верил в это. Как-то раз Том самодовольно заявил, что собирается проверить Баттера. Не называя его по имени, Том сказал: «Кот, если ты меня понимаешь, посмотри на меня». Баттер спал, свернувшись клубочком, но он тут же поднял голову и посмотрел прямо на Тома, как бы говоря: «Чего тебе?» Нижняя челюсть моего парня упала на пол. Честно говоря, я тоже была удивлена, но как ни в чем не бывало произнесла: «Ну я же тебе говорила!» © Melody Burke / Quora
- Кот научился открывать холодильник и доставать еду. Приставили стул. Через пару недель он уже отодвигал стул и снова доставал еду из холодильника. У мамы дома старый холодильник, так она прикрутила крючок. Теперь кот запрыгивает на холодильник, лапами тянет на себя крючок и открывает дверцу. © Евгения Еремеева / AdMe
- Данте, мой кот, только что закрыл ящик стола, чтобы проще было запрыгнуть на этот самый стол и лечь в свою лежанку. Я горжусь тем, что воспитала гения. © akravidaes / Twitter
- В округе жил бродячий кот — король района. Я подкармливала его, но мне понадобился год упорной работы на то, чтобы он подпустил меня к себе. Однажды моя домашняя кошечка пропала. Я везде искала ее, но тщетно. Увидев кота, я в отчаянии сказала ему: «Где она? Найди свою подругу. Иди и приведи ее домой!» Через 2 дня бродяга вернулся: он был весь в грязи и ранен. Он шел медленно, останавливался и оглядывался. А за ним, очень худая, ковыляла моя кошечка. Я закричала от радости, тут кошка увидела меня и понеслась навстречу. Я накормила их и обработала раны. Все говорят, что это совпадение, но я уверена в том, что кот действительно понял меня тогда. © Kimberly Ann Carel / Quora
- Мы однажды плохо закрыли дверцу печки, уголек выпал и подпалил мусор. Кошка прибежала ко мне на другой конец дома, вся взъерошенная от тревоги, кричит, тянет за собой. Хорошо, что мы привыкли к ней прислушиваться. Я все бросила и пошла смотреть. Вовремя, очень вовремя. Она вообще обо всем подозрительном сообщает: шершень ли в комнату залетел, трубу ли в туалете прорвало или окно страшно захлопало. Иногда это вполне безвредные вещи, но лучше мы перестрахуемся и будем и дальше ее слушать. © Margarita May / AdMe
- Моя сиамская кошка, когда хочет играть, начинает носить мне свои игрушки. Если это не срабатывает, то она берет палку с веревочками на конце (тоже игрушка) и таскает ее по коридору вперед-назад, пока я не сдамся и не начну с ней играть. © Bulkasizumom / AdMe
- Я недавно из-за своей кошки чуть инфаркт не получил. Значит, сижу я за ПК, и тут кто-то смывает воду в туалете. К слову, живу один. Кошка, оказывается, научилась поднимать ручку. Мне вот теперь интересно, сколько она мне так воды израсходовала, пока я был на работе. Жду с нетерпением платежек. © Tenchu / Pikabu
- Жили у родителей мужа. У них был Мишка — прелестный котяра. Как-то утром с мужем собираемся выходить и чего-то ругаться начали, уже не помню, из-за чего именно. Сижу, ботинки надеваю и ругаюсь. Тут подходит Мишка, смотрит на меня серьезно и хватает зубами за руку. Не больно, но с легким нажимом. И держит. И смотрит на меня сурово. Я от неожиданности заткнулась и на него смотрю. Мишка понял, что я успокоилась, зубы разжал и ушел обратно спать. Рассказали потом свекру, он посмеялся. Говорит, мол, да, Миша у них такой, не любит, когда кто-то ругается, и таким образом периодически требует прекратить. © RagDolly / AdMe
- Наша кошка умеет давать лапу, знает команды «сидеть» и «голос», хотя и вредничает. © Dwarf98 / Pikabu
- Был у меня кот. Жили в частном доме. Кот уличный. Холодно, лапу повредил. Пустила. У нас с ним было взаимопонимание. Я не любила котов, он — людей. Строго сказала, что ему разрешаю греться возле печки на пуфике. Он не возражал и в комнаты не лез. Пусть я не люблю котов, но человечности не утратила. Жалко его: хромает, мяукает, если прыгнул неудачно. Носила ему 2 недели вкусняшки, под морду подставляла. А он все не выздоравливает. Но однажды сижу я на кухне и краем глаза вижу, как он прыгает на пол и без проблем идет к двери. Я ему: «Леля, выздоровел?» А он снова ковылять начал. Притворялся, хитрец. Забыл, видимо, что болел. Ох и насмеялись мы с подружкой тогда! © Елена Духовная / Facebook
- Когда сыну было 9 месяцев, наш кот стал приходить к нему в кроватку, и выгнать его было невозможно. Я его вынимаю, а он тут же при мне запрыгивает обратно, смотрит на меня не мигая и прижимается к малышу. Пришлось кота выставить из комнаты. А через час у сына поднялась температура, появились сопли. Он тогда 2 недели проболел. А кот раньше нас почуял, что ребенок нездоров, и пытался ему помочь. © Анна Литвинова / Facebook
А какие любопытные вещи делают ваши питомцы?
Фото на превью PxHere
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