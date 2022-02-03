17 доказательств того, что Швеция любому курорту нос утрет по части впечатлений

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Швеция — это страна, в которой, по словам некоторых тревел-блогеров, можно жить в кайф несмотря на не особо комфортный климат. И у местных жителей, а также у приезжих и туристов, это отлично получается. Что и подтверждает наша сегодняшняя подборка.

Мы в AdMe.ru пока не готовы попробовать сюрстремминг, но саму страну и быт ее жителей точно хотим узнать. А помогут нам в этом фотографии пользователей сети. Присоединяйтесь.

«Дедушка говорит: „Приготовлю-ка я суп“. И вытаскивает этого 6-килограммового монстра»

«Прошлой ночью к нам пришел этот парнишка, который подумал, что коробка для завтрака на лестнице хорошо пахнет»

«Соленые тортики. Снято в Швеции, где такое симпатично оформленное угощение очень популярно. Особенно с креветками. На верхней полке — торты с ветчиной и сыром»

«Переехал на север Швеции и ни о чем не жалею!»

Правильные дорожные знаки в Швеции

«Шоколадка в магазине сладостей в Швеции. Вот такая вот шоколадка. Я бы сказала „шоколадище“»

«Заказывали „американскую пиццу“ в Швеции. Вот что получили»

«Жизнь на севере Швеции зимой — то еще удовольствие»

«Мы с девушкой увидели эту лошадь вчера в Стокгольме. Она очень крутая»

«Наскальные рисунки, которые я сегодня видел в Швеции. Им 3 000 лет»

«В Швеции грибы можно собирать в любых лесах, даже частных. Съездили с женой в лес и ушли через 1,5 часа. Такого изобилия белых грибов мы еще не встречали»

«Я делал по 4 фотографии из окна 1 раз в 2 месяца в Швеции. Подумал, что вам понравится»

«Внезапно сегодня на работе (я работаю на севере Швеции)»

«Я думал, что мы в Швеции знаем, как использовать пластик по минимуму»

«Северное сияние над Карлстадом. Первый раз вижу!»

«Сейчас в Швеции (Смоланд) безумно холодно. Фото на пути к нашему „летнему“ домику»

«Граница между Швецией и Норвегией. Это реально. Как и мое отчаяние»

А что вас в Швеции привлекает больше всего?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.