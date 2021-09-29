17 доказательств того, что съем и сдача жилья — это задачки со звездочкой

И снять квартиру, и сдать ее, на первый взгляд, дело нехитрое. Но наших сегодняшних героев судьба явно решила проверить на прочность и подогнала им такие сюрпризы, что подходящие слова на ум приходят не сразу.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем о нелегкой жизни арендаторов и арендодателей и хотим, чтобы вы увидели хотя бы малую часть их быта.

«Предыдущий квартиросъемщик оставил сюрприз»

Нечто, напоминающее атрибуты для проведения своеобразного ритуала. — Прим. AdMe.ru.

Ну как такому отказать?

«Два дня назад друг съехал со съемной квартиры. Арендодатель — очень адекватный мужик, в квартиру почти не приходил в течение года. Сегодня пишет...»

«Хозяин квартиры ответил сразу же после того, как я отправил ему второе фото»

«Не-не, ребят! Я ж не знаю, что вы там стираете и чем, так что ремонт стиральной машинки сами оплачивайте!»

Нежданный гость

Снимала квартиру на 1-м этаже. Чего только не случалось за лето, когда окна были открыты: подсовывали мусор на подоконник, тырили всякую мелочь, стучали в окно. Все чепуха! Как-то ночью сплю, никого не трогаю... И вдруг чувствую, как по мне что-то ходит и вибрирует. Струхнула я тогда знатно. Открываю глаза — по мне топчется неизвестный мне котяра! Налила ему молока, он пожрал и ушел в закат... Точнее, обратно в окно. Больше не заходил. © Ideer

«Выходил из дома, увидел, что с потолка капает. Сообщил владельцу. Он сказал, что все посмотрит. Вернулся ночью и увидел вот это»

«Сказал владельцу дома, что у меня пропало электричество и я остаюсь на ночь у родных. Утром вернулся и увидел это»

Бензиновый генератор для выработки электричества. — Прим. AdMe.ru.

«Хозяин дома отказывается устранять неполадки. Пришлось импровизировать»

«Жилец, которого грех было не выселить»

И жильцу потеха, и работнику острых ощущений добавили

Снимаю квартиру за границей. По контракту положен ремонт — я запросила покраску стен. Сказали, что пришлют проверку, замерят, посмотрят, что нужно. Утро среды (у меня выходной). Открываю глаза — в моей спальне стоит мужик и фотографирует стены, комментируя на русском языке! Меня, видимо, он принял за гору одеял, а ключи ему выдала риелторская фирма. Я спокойным таким голосом говорю: «Доброе утро!» Бедняга аж телефон уронил от испуга. Долго извинялся. © Ideer

«Снял домик на лето, нашел это на заднем дворе. Стоит ли туда заглядывать?»

«Заглянул. Там старая стекловата».

«Снимали у меня квартиру пару лет назад»

«Начал снимать жилье на прошлой неделе. Посудомоечная машинка не сливала воду, и я решил разобраться, что с ней случилось»

«Да что же с этими квартирантами не так?!»

В такой квартире и сериалы смотреть не нужно

Снимаю квартиру в доме. А это дом, в котором прямо все слышно, соответственно, и соседей. Был один случай: вечер, у меня тишина, лежу читаю книжку. К соседям пришли гости. Их гостья с высокомерием восклицает: «А, так у вас однокомнатная?» Мне показалось, тогда я слышала, как скрипнули зубы хозяйки. © Ideer

«Добавляю последние штрихи к моей арендуемой квартире»