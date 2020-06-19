17 доказательств того, что русский язык может запудрить мозги даже тем, кто говорит на нем с рождения

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Русским языком владеют около 300 млн человек на Земле, больше половины из них называют его своим родным. Мы с вами входим в их число, ведь нам повезло с самого детства заговорить на одном из сложнейших языков в мире. А вот иностранцев наш «великий и могучий» неизменно вгоняет в ступор.