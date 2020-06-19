17 доказательств того, что русский язык может запудрить мозги даже тем, кто говорит на нем с рождения

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Русским языком владеют около 300 млн человек на Земле, больше половины из них называют его своим родным. Мы с вами входим в их число, ведь нам повезло с самого детства заговорить на одном из сложнейших языков в мире. А вот иностранцев наш «великий и могучий» неизменно вгоняет в ступор.

Мы в AdMe.ru получили очередную порцию веселья, гордости и желания совершенствовать свой язык, а теперь предлагаем вам сделать то же самое.

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А как у вас с русским языком: полное взаимопонимание или все же случаются промахи?

Фото на превью eivalance / twitter

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