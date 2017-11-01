17 доказательств того, что родители пишут самые крутые СМС на свете

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились: самые заботливые, забавные и остроумные сообщения чаще всего присылают нам наши родители. Взгляните сами, и вы перестанете сомневаться.

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