17 доказательств того, что родители пишут самые крутые СМС на свете
Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились: самые заботливые, забавные и остроумные сообщения чаще всего присылают нам наши родители. Взгляните сами, и вы перестанете сомневаться.
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Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились: самые заботливые, забавные и остроумные сообщения чаще всего присылают нам наши родители. Взгляните сами, и вы перестанете сомневаться.
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