17 доказательств того, что ремонт — это повод не только слить заначку, но и посмеяться вдоволь

Сложно найти такого человека, который бы во взрослом возрасте ни разу не столкнулся со всеми прелестями ремонта в своей квартире. Руками ли специально приглашенных мастеров он делается или самостоятельно — все равно просто не будет.

Мы в AdMe.ru не можем смотреть на эту фотоподборку проблем, всплывших во время или после ремонта, без слез. Хотя, честно сказать, над некоторыми фотографиями рыдали уже от смеха.

«Ремонт ванной. Своими руками создал этого монстра»

«Хорошо, что для ремонта в кухне я наняла профессионалов»

Меня бы такое свело с ума. © pikabun91 / Reddit

«Мой друг: „Я ремонтирую свою гостиную и собираюсь повесить динозавра на стену“. Я: „Да, конечно...“»

Покупатель, когда вы будете продавать дом: «Динозавра придется убрать». Инспектор: «Нет, это несущий динозавр». © rogers916 / Reddit

«Положили тонкий слой цемента. Проснулся сегодня и обнаружил на нем отпечатки лап и очень грязную собаку»

«Свежий ремонт, все проверки прошли»

«Ни электрик, ни прораб, ни приемщик — никто не подумал, что кто-то может захотеть воспользоваться розеткой».

«Спускаюсь, значит, сегодня утром по лестнице и вижу такую картину. Это же какой длины саморез надо, чтобы вот так вот стену в подъезд пробить?»

Розетки для гномиков

«Заканчиваем ремонт. Взгляд натыкается на датчики включения у самого плинтуса. Дизайнер: „Так ближе к полу“. Ну да, наверное, гномикам удобно. Поднимаю взгляд вверх: „А что за розетки под потолком?“ Ответ сразил наповал: „А это если новогодние гирлянды будете вешать, так ведь ближе“».

«Плитка в подъезде моего недавно отремонтированного многоквартирном дома»

«После капитального ремонта ванны хотел установить сушилку и пробил дыру в стене»

«Когда родители ремонтировали кухню, у меня была к ним всего одна просьба»

«Мой рост — 164 см, и я специально заказала хороший ремонт в ванной»

Когда на кухне идет ремонт, а кушать-то хочется

«И вот за этот ремонт я отвалила больше $ 1 000»

«Делали мне тут ремонт в Пскове. Сама я была на тот момент в Петербурге. Мало того, что они ремонт ванны затянули на 3 месяца, так еще и раковину поставили „от души“»

«Во время ремонта у меня закончилась плитка. Сказал прорабу, чтобы использовал все остатки. Он в шоке, а мне нравится»

«Моя жена выбрала несколько действительно интересных цветов краски»

«После ремонта не могу нормально открыть дверцу машинки»

А какие незабываемые истории случались с вами во время ремонта?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.